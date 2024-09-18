  • Новость часаЭксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    18 сентября 2024, 11:38 Мнение

    Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Теплая осень угрожает будущему урожаю пшеницы
    ВМФ заявил о крайне высоком уровне готовности самого разрушительного оружия
    ВКС уничтожили авиабомбами ФАБ-1500 спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России

    Неформальный лидер Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, развязанную в 2008 году режимом Саакашвили. По сути, это еще один шаг, идущий вразрез с «порядком, основанным на правилах». Эти правила никаких извинений не предусматривают. США, например, до сих пор не извинились за Хиросиму и Нагасаки. Не извинились перед Вьетнамом, Ираком, Афганистаном. Пацаны, короче, не извиняются. Иванишвили повел себя не как пацан, а как человек. Это неожиданно, но приятно.

    Впрочем, извинение можно понимать по-разному. Можно извиниться и пойти грешить дальше. В данном случае стоило бы говорить о покаянии. Кстати, был когда-то такой фильм «Покаяние» грузинского режиссера Абуладзе. То есть грузинскому христианскому народу не чуждо понятие покаяния не только в личном, но и в политическом смысле. Речь идет, конечно, не о лицемерно-принудительном «платить и каяться», а о серьезном и глубоком осмыслении нашей новейшей истории.

    Однако Иванишвили – политик, а политики не склонны к сентиментальности. Очевидно, он рассчитывает, что Грузия за свое извинение что-то получит взамен. Например, что фарш, накрученный в регионе за последние десятилетия, удастся прокрутить назад. Но как он это себе представляет? Осетины скажут: «Вах, они извинились!», и из благодарности помчатся обратно в лоно грузинской государственности? Понятно же, что такого не произойдет. Ради чего осетины должны быть разделенным народом? Чем они провинились перед матерью-историей?

    Разумеется, жест Иванишвили направлен и в сторону России. И не только потому, что осетины – часть российского народа. С приходом Иванишвили в грузинскую политику Грузия постепенно, шаг за шагом, стала осознавать то, что до сих пор отрицают власти Украины: нельзя жить рядом с Россией и быть свободным от ее геополитической гравитации. И никакие формальные соображения этого простого факта не пересиливают.

    В частности, те границы, в которых Грузия существовала в рамках СССР и в которых она в 1991-м вышла из СССР, имели смысл только в рамках тогдашней политической конструкции. И Абхазия, и Южная Осетия находились в составе Грузии не в силу какого-то «естественного» права, а потому что так однажды решили в Москве. Советский Союз распался, и народы друг с другом должны были заново договариваться об условиях дальнейшей жизни. В то время Грузия этого не захотела. А теперь слишком многое упущено, и одними извинениями дело не поправишь.

    Сегодняшняя Грузия находится в тупике, и в тупик ее завели многолетние попытки найти другую конструкцию, в которой она могла бы сохраниться в прежнем, советском виде. И Гамсахурдиа, и Шеварднадзе, и Саакашвили отчаянно хотели навесить на США обязанности гаранта грузинской государственности. И так стелились перед новыми хозяевами, и этак. Даже улицу в Тбилиси назвали именем Джорджа Буша.

    А что Америка? Там привыкли принимать почести от разных туземцев. Американцы, кажется, так и не поняли, с какой стати крошечная страна на другом боку глобуса называется так же, как их славный штат Джорджия.

    Между тем за годы западнических иллюзий Грузия настолько пропиталась русофобией, что Бидзине Иванишвили и его партии «Грузинская мечта» с великим трудом пришлось гнуть общественное мнение в сторону реальности. А реальность очень проста: если страна дружит с Россией, то у нее появляется и промышленность, и наука, и культура. А если страна дружит с США, то она может рассчитывать только на натовские военные базы, проституцию и наркоту в клубах для иностранцев, гей-парады и прочие радости «свободного мира».

    Сегодня российско-грузинские отношения находятся в шизофреническом и, следовательно, неустойчивом состоянии. Между нами нет дипломатических отношений, и вместе с тем Грузия наотрез отказывается вводить санкции против нашей страны. В Тбилиси рванули из России разнообразные иноагенты и кандидаты в иноагенты, недовольные нашим «режимом», а между тем Запад злобно окрысился на закон об иноагентах, принятый грузинским парламентом. Формально Грузия по-прежнему стремится стать членом ЕС, но в пятерке ее крупнейших торговых партнеров нет ни одной страны ЕС, тогда как товарооборот с Россией и Китаем растет на десятки процентов в год.

    Словом, надо определяться: туда или сюда. Заявление Иванишвили, сделанное накануне октябрьских выборов в парламент, говорит о его уверенности в том, что избиратель, несмотря на все предрассудки, все-таки склонен поддержать путь «сюда». И это дает надежду на дальнейшее сближение наших народов.

    Но как же быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    Мне кажется, главной причиной могли бы стать потребности экономики. Например, в Абхазии, население которой в процессе обретения независимости сократилось более чем вдвое, отчаянно не хватает людей для полноценного развития. Этот благодатный край живет по принципу собаки на сене: «сам не ам и другим не дам». Возвращение грузинских беженцев могло бы дать ему новую жизнь. Но для этого нужно примирение враждующих народов. И гарантом этого примирения могла бы стать только Россия.

    Конечно, речь может идти не только о возвращении отделившихся республик в состав Грузии, но и о формальной конфедерации, восстанавливающей прежний «грузинский мир». А вот вступление Грузии, Абхазии и Южной Осетии в союзное государство с Россией по российско-белорусской модели могло бы стать вариантом, при котором никто бы не почувствовал себя ущемленным. Тем более что Иванишвили и его соратники уже очень скоро будут вызывать на Западе такое же отторжение, как и Александр Лукашенко.

    Так или иначе, исторические травмы, полученные народами в результате распада СССР, придется залечивать. Нельзя бесконечно их лелеять, а тем более строить на них национальную идентичность. Увековечивать эти травмы выгодно лишь тем внешним силам, которые стояли за грузинской военной авантюрой в 2008 году и сегодня стоят за националистическим режимом в Киеве.

    Другие материалы автора

    Главное
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    NYT: Израиль создал подставную компанию для минирования пейджеров
    Экс-начальника генштаба армии Молдавии обвинили в госизмене
    Венесуэла выдала ордер на арест президента Аргентины
    Убийство женщины-трансгендера вызвало острые споры в Грузии
    Кнайсль восхитилась российскими женщинами
    Песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского признаны антироссийскими

    Теплая осень угрожает будущему урожаю пшеницы

    Уникально теплая осенняя погода в европейской части России создает проблемы для будущего урожая пшеницы. Российские фермеры на данный момент посеяли самый низкий показатель озимых культур за более чем десятилетие, посчитали в ИКАР. Почему это ставит под угрозу и урожай озимых, и урожай яровых культур? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    ЮКОС оплатил скандал с Ходорковским

    Критиковавшая «олигархов 1990-х» и воевавшая с Ходорковским за первенство на поле протестной политики команда Навального получала зарплату из денег бывшего ЮКОСа. Выяснилось, что ФБК и Навальный Live финансировались ближайшими соратниками Михаила Ходорковского. Сам Алексей Навальный не интересовался, на что живут его сотрудники. Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула фон дер Ляйен не к добру возвысила женщин и прибалтов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав своего правительства, который должен начать работу примерно через месяц. По нему видно, что Урсула победила внутренних врагов и готова сосредоточиться на борьбе с внешним – Россией. А это означает, что европейцев ждет очень тяжелая «пятилетка фон дер Ляйен». Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............