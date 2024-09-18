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    Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    18 сентября 2024, 09:04 Мнение

    Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    А вы помните – была такая Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг? Та самая Грета Тунберг, которая устраивала выволочку всему ООН, которая орала на Трампа и выводила на улицы Берлина школьников десятками тысяч? И все во имя светлого зеленого будущего?

    Что-то давно мы про нее не слышали ничего героического. Хотя если поискать в интернете, то увидим, что «шведская климатическая активистка Грета Тунберг была арестована вместе с несколькими другими участниками протеста во время демонстрации в Дании. Она участвовала в демонстрации в Копенгагенском университете, призывая к академическому бойкоту израильских университетов».

    А до этого ее арестовали два раза в Голландии, а до этого в родной Швеции. Что ж такое происходит? С каких пор страны Евросоюза, которые поклялись на сатанинской библии несмотря ни на что сломать всех через колено, отменить нефть и газ, пересадить всех на велосипеды и запретить двигатели внутреннего сгорания, вдруг стали арестовывать икону «зеленого мира» буквально каждый раз, когда она выходит на протест?

    А все дело в том, что Грета уже давно не школьница, да и школу ей не удалось окончить – потому что ей надо было работать лицом «зеленого перехода» – ей уже 21 и даже в жестокой Швеции ей уже продадут бутылку Absolut. А еще в том, что она выступила против преступлений Израиля в Газе и теперь ходит в платке, известном в России как «арафатка». И борется за права палестинцев.

    И тут ее заслуги перед климатическим лобби, ворочающим миллиардами долларов, обнулились. Но она этого так и не поняла – и продолжает выступать. Даже последние пять арестов она не восприняла как внятный намек, что ее больше никто защищать, а тем более продвигать – не будет. Потому что у нее теперь на лбу мишень «антисемит», хотя это и неправда. Просто она очень сильно расстроила своих кураторов пропалестинской позицией. А ведь была таким хорошим проектом: маленькая девочка, которая вместо уроков ходила к шведскому Риксдагу, чтобы бороться за будущее человечества. Так трогательно.

    Правда, самих шведов это не торкало с самого начала. Мало того, что нехождение в школу – плохая ролевая модель, так еще в Стокгольме очень хорошо знают ее хватких родителей, которые очень быстро слепили фонд имени Греты, который быстро наполнился миллионами долларов и евро. Шведы – завистливые люди. Особенно когда на их глазах кто-то кассирует нетрудовые деньги. Поэтому шведская пресса не участвовала в безумной раскрутке Греты Тунберг. Этим занимались совсем другие люди. И особенно – в Германии. Потому что тут объявилась очень богатая наследница сигаретной империи «Реемтсма» Луиза Нойбауер и возглавила немецкое подразделение Fridays For Future, которое и проводило местные школьные забастовки.

    Кстати, чисто для информации – за каждый пропущенный урок в Германии родители должны заплатить 50 евро штрафа. Но это по закону. Но оказывается, если детишки демонстрируют за либеральные ценности, то закон не работает. Правда, мило? То есть кроме зеленого бреда, детям внушают, что закон – всего лишь функция от политической сообразности. Вот если бы они вышли против незаконной миграции… Тогда бы получили всю тяжесть закона. Потому что это – Закон! Понимать надо.

    Чтобы стал яснее масштаб влиятельности госпожи Тунберг (+Нойбауэр): по всей Германии демонстрировали 300 тыс. школьников в 230 городах. Потом очень быстро «зеленое движение» имени Тунберг тупо скатилось к вопросу о власти и собственности, где встало на практически троцкистские позиции, и Нойбауер слегка задвинули в угол.

    А тут и сама Грета поскользнулась на еврейском вопросе.

    Но обе девушки не поняли, что уходит не только юность, но и обстановка резко переменилась. Спонсируемые мутными американскими фондами различные НКО типа Just Stop Oil или Die Letzte Generation приступили практически к гражданскому террору, который они называют «мирным протестом». Сначала они третировали жителей городов, блокируя гражданские автомагистрали, потом начали проникать на взлетные полосы, взламывая все защитные барьеры и блокируя авиасообщение.

    И власти, которые до этого полностью покрывали их бесчинства, оттаскивая разъяренных автомобилистов от протестных зайчиков, дабы зайчикам не наваляли по голове, вдруг тоже выбесились. И начали не только кидать климатических активистов в кутузку, но и выписывать огромные штрафы – в размер ущерба, который они нанесли. А как вы хотели? Добро пожаловать в мир взрослых.

    Как указано в истерическом докладе Climate Rights International, «Богатые демократические страны Глобального Севера используют жесткие, карательные меры для подавления климатических протестов, в то же время критикуя аналогичную драконовскую тактику властей Глобального Юга».

    В этом докладе рассказывается о все более жестком обращении с климатическими активистами в Австралии, Германии, Франции, Нидерландах, Швеции, Великобритании и США.

    В нем говорится, что репрессии в этих странах – включая длительные тюремные сроки, превентивные задержания и преследования – «являются нарушением юридической ответственности правительств за защиту основных прав на свободу слова, собраний и объединений», бла-бла-бла.

    Но климатический активизм – он же не замечает, когда нарушает чужие права, например, на получение скорой медицинской помощи. В первые же дни «протестов» в Берлине умерла жертва автокатастрофы только потому, что детишки климата не пропустили скорую. И тогда за это никому ничего не было. Потому что тогда они были выгодны.

    А теперь – попробуй выйти блокировать угольные карьеры, если уголь – единственное, что осталось из дешевых источников энергии, после того как взорвали «Потоки» под аплодисменты «зеленых» и закрыли атомные станции по указанию «зеленого» министра Хабека.

    Так что Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики и никогда не понять бедной, почему она вдруг антисемит, если всего лишь выступает против бесчеловечной политики Государства Израиль. С каких пор критика государства вдруг стала преступлением против евреев, как народа, который живет как бы не только в Израиле. Раньше так не было. А теперь – стало. Потому что так надо! Как раньше – с климатическими протестами. Раньше было надо, а теперь нет.

    Ей бы в Россию податься. Тут такие же березки, как в Швеции и Германии. Тут можно выйти на Софийскую набережную к «Роснефти» с плакатом Just Stop Oil. А навстречу выйдет сам Игорь Иванович, улыбнется, обнимет, пожалеет и угостит конфетами кондитерской фабрики «Русские традиции». Потому что традиции у нас такие – жалеть сирых и убогих. Даже с миллионным личным состоянием.

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