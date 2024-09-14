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Олимпийские чемпионы выступили против президента Грузии Зурабишвили
Олимпийский чемпион Парижа по вольной борьбе Гено Петриашвили заявил, что «совершенно не разделяет политических взглядов президента Саломе Зурабишвили»? , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он заявил, что «Грузии нужен более достойный президент».
Аналогичную позицию заняли и два других чемпиона Олимпиады.
«Полностью дистанцируюсь от политики Зурабишвили. Грузия заслуживает более достойного, православного, проводящего интересы народа президента», – заявил дзюдоист Лаша Бекаури.
Штангист Лаша Талахадзе заявил, что «разделяет политику правящей «Грузинской мечты», которая «мирным путем ведет Грузию в Европу».
В Париже Грузия завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.
Накануне президент, резко оппонирующая правительству, наградила олимпийцев. После ее выступления на площади перед президентским дворцом в центре Тбилиси часть собравшихся свистела и неодобрительно отзывалась о политике Зурабишвили и о ней самой.