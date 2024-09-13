На Алтае прооперировали ребенка после избиения в тубсанатории

Tекст: Дарья Григоренко

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала, что мальчик восстанавливается после операции, вопрос о присвоении ему статуса инвалида будет решаться позже. «Встретилась с врачами краевой клинической больницы, где сейчас находится мальчик. Ему успешно проведена операция, ребенок хорошо восстанавливается, разговаривает, ходит, играет, самостоятельно ест. По состоянию ребенка врачи дают положительные прогнозы», – сказала она, передает Газета.Ru.

По словам матери мальчика, в результате травм у ребенка развилась гидроцефалия, потребовавшая срочного хирургического вмешательства. К счастью, операция прошла успешно, и мальчик начал восстанавливаться.

Власти региона также подключились к решению проблемы, инициирована проверка обстоятельств произошедшего. Мать мальчика выразила благодарность за оказанную поддержку и отметила, что ребенку предстоит длительная реабилитация.

Мать пострадавшего ребенка Ирина рассказала, что в апреле ее девятилетнего сына отправили в детский туберкулезный санаторий с братом и сестрой. По словам женщины, во время одного из звонков по видеосвязи она увидела, как сына избивают другие дети, и забрала их домой. Ирина уточнила, что в санатории ей сказали подписать документы об отсутствии претензий к учреждению – их женщина подписала в спешке.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Эльмаше подростки избили 14-летнего мальчика, прокуратура организовала проверку.