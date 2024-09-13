Священник храма в Курской области рассказал, как спасал святыни под обстрелами ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

«Был там три раза. Было важно вывезти святыни оттуда. Храм поврежден, посечена фасадная сторона, разбиты окна», – сказал Волошин ТАСС.

Он добавил, что сильных разрушений на территории храма нет. Священнослужитель пояснил, что сейчас уже находится в Курске.

Протоиерей уточнил, что был в поселке в середине августа, в канун Яблочного спаса. Он провел там службу, исповедал и причастил 92-летнюю женщину, позже ее отправили в пункт временного размещения в Курск.

На следующий день начался обстрел, и священнику пришлось просидеть всю ночь в машине.

«С первой зорькой поехал в храм, чтобы забрать святыни, увидел, что в храме разбиты окна и посечен фасад», – пояснил он.

Волошин отметил, что после этого приезжал туда за храмовой печатью. Сейчас богослужения там не проводятся.

Также протоиерей отметил, что в других храмах района обстановка благоприятнее, в поселке Любимовка батюшка продолжает службы.

Большесолдатский район находится в юго-западной части региона.

Ранее в ВСУ заявили о больших потерях в Курской области и о перебоях со связью, в том числе со спутниковой системой Starlink.