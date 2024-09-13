До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.6 комментариев
Священник храма в Курской области рассказал, как спасал святыни под обстрелами ВСУ
Настоятель храма Рождества Христова в поселке Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области протоиерей Анатолий Волошин три раза приезжал в церковь, чтобы вывезти церковные святыни под обстрелами украинских боевиков.
«Был там три раза. Было важно вывезти святыни оттуда. Храм поврежден, посечена фасадная сторона, разбиты окна», – сказал Волошин ТАСС.
Он добавил, что сильных разрушений на территории храма нет. Священнослужитель пояснил, что сейчас уже находится в Курске.
Протоиерей уточнил, что был в поселке в середине августа, в канун Яблочного спаса. Он провел там службу, исповедал и причастил 92-летнюю женщину, позже ее отправили в пункт временного размещения в Курск.
На следующий день начался обстрел, и священнику пришлось просидеть всю ночь в машине.
«С первой зорькой поехал в храм, чтобы забрать святыни, увидел, что в храме разбиты окна и посечен фасад», – пояснил он.
Волошин отметил, что после этого приезжал туда за храмовой печатью. Сейчас богослужения там не проводятся.
Также протоиерей отметил, что в других храмах района обстановка благоприятнее, в поселке Любимовка батюшка продолжает службы.
Большесолдатский район находится в юго-западной части региона.
Ранее в ВСУ заявили о больших потерях в Курской области и о перебоях со связью, в том числе со спутниковой системой Starlink.