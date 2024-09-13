Лидер «Победы» Шор: Молдавские фрукты и овощи вновь появились на российских прилавках

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Шор, слова которого приводит пресс-служба политсилы, 17 сентября в Москве откроется магазин Торгового дома Молдавии. По его словам, в нем будет представлена широкая гамма сельскохозяйственной продукции, выращенной в странах постсоветского пространства, в том числе в Молдавии. «Первые партии молдавских слив и винограда уже поступили в продажу в крупных российских городах», – уточнил он, передает РИА «Новости».

Шор отметил, что возобновление поставок молдавских продуктов стало возможным благодаря поддержке российского правительства, которая позволила молдавским фермерам восстановить доступ к важнейшему для них рынку.

Отмечается, что в числе первых поставлять свою продукцию в Россию стали фермеры Гагаузии. В будущем планируется подключить к поставкам всю страну. «Наши антинародные власти сделали все, чтобы наши фермеры лишились российского рынка. Но несмотря на все препятствия, российское руководство пошло навстречу простым людям, молдавским фермерам, дав им возможность экспортировать свою продукцию. Мы восстановим былую славу сельскохозяйственной Молдовы!» – отметил Шор.

В июле стало известно, что первые товары молдавских производителей через Торговый дом Молдавии уже доставили в Россию.