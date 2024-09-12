  • Новость часаПутин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
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    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 21:02 • Новости дня

    В Финляндии опроверли запуск с ее территории БПЛА для атак на Мурманск

    Генштаб Финляндии исключил использование территории страны для атак на Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Финляндия не допускает использования своей территории для атак против России. Об этом заявили в Генштабе Сил обороны Финляндии.

    «Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», – заявили в Генштабе в ответ на сообщениях о сбитых над Мурманской областью беспилотниках, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты системой ПВО в небе над регионом.

    11 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания

    Российский боец отпустил украинских волонтеров после обнаружения их под Селидово

    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания
    @ Marco Cordone/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в Украинске на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР украинские волонтеры встретили российского военного. Военный не стал мешать им вывозить мирных жителей.

    Украинские волонтеры заехали в Украинск под Селидово для эвакуации нескольких мирных жителей, когда неожиданно для себя встретились с российским военным. Еще большей неожиданностью для них стало то, что русский боец после короткого разговора, убедившись, что перед ним машина с гражданским, разрешил всем уехать. Отойдя от шока один из волонтеров заявил, «что смотрел смерти в глаза», а второй назвал бойца «адекватным». Но оба были крайне удивлены развязкой.

    Как пишет «Рыбарь», «здесь весьма уместно вспомнить, как действовали члены ВСУ в похожих ситуациях». «Причем речь не только о недавних расстрелах жителей Суджи и окрестных сел Курской области, но и казнях в Купянске или похищениях людей в Харьковской области осенью 2022 года», – указывает Telegram-канал, отмечая, что «это хорошо показывает разницу между сторонами даже при всей жестокости боевых действий».

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении остается наиболее проблематичной для украинских войск.

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    12 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Guardian узнала, что Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Guardian сообщила о решении Британии разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России

    Guardian узнала, что Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow, сообщили источники в британском правительстве.

    «Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Guardian.

    Однако, как пишет Guardian, Лондон, вероятно, не станет объявлять об этом в пятницу, когда глава правительства Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

    Напомним, Telegraph сообщила, что президент США Джо Байден уже на этой неделе может дать согласие на украинские удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США выкладывают главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    12 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России уничтожили объекты инфраструктуры на украинских аэродромах
    ВС России уничтожили объекты инфраструктуры на украинских аэродромах
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктурные объекты на украинских военных аэродромах, сообщило Минобороны России в четверг.

    ВС России также поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность украинской армии, и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 59 дронов.

    С начала СВО уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 457 дронов, 579 ЗРК, 17 993 танка и других бронемашин, 1452 машины РСЗО, 14 488 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    12 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области
    Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Бяхово, Апанасовка, Викторовка, Вишневка, Внезапное, Краснооктябрьское, Гордеевка, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

    Там добавили, что за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции РЭБ.

    МО сообщает также, что за последние сутки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    В Минобороны добавили также, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 10 единиц инженерной техники.

    Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Борки, Зеленый Шлях, Дарьино, Косица, Малая Локня, Любимовка, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.

    Как уточнили в МО, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Должик, Журавка, Бояро-Лежачи, Белополье, Глухов, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Сумы, Свесса, Степановка, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь».

    Ранее российские десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области.

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    12 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Лавров показал иностранным послам ролик о зверствах ВСУ в Курской области

    Глава МИД Лавров показал иностранным послам ролик о зверствах ВСУ в Курской области

    Tекст: Константин Сергеев

    На встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по урегулированию ситуации вокруг Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал видеоролик, отражающий многочисленные зверства ВСУ в Курской области и других российских регионах.

    «Это расстрел военнопленных, запрещенный всеми мыслимыми конвенциями», – прокомментировал Сергей Лавров, показывает прямая трансляция круглого стола.

    Другие представленные видеокадры демонстрируют такие преступления, как расстрелы, препятствование эвакуации гражданских лиц, удары по гражданским объектам.

    Ранее Лавров заявил, что Украина наносит удары по энергетическим объектам гражданского назначения России, а «ядерный терроризм стал главной визитной карточкой» киевского режима.

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    12 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Штурм Пречистовки под Угледаром российскими силами занял четыре часа

    Старшина первого взвода отряда «Шторм»: Штурм Пречистовки под Угледаром российскими силами занял четыре часа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Активные штурмовые действия подразделений бригады морской пехоты ТОФ при освобождении села Пречистовка на Угледарском участке продлились не более четырех часов, рассказал старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным Азик.

    По его словам, морпехи «заходили в село на броне» очень быстро. Противник не ожидал, что придется обороняться прямо сейчас, поэтому сопротивлялся, но недолго, передает ТАСС.

    «Бой занял не более четырех часов», – сказал Азик.

    Ранее в Минобороны сообщали, что группировка «Восток» освободила Пречистовку в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны.

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    12 сентября 2024, 06:42 • Новости дня
    Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска

    Сооснователь Pink Floyd Уотерс в интервью юной журналистке из Луганска выразил готовность выступить в России в будущем

    Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска
    @ Tiago Caldas/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Юная журналистка из Луганска Фаина Савенкова взяла интервью у сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Тот заявил, что в будущем готов выступить в России и на Украине.

    Уотерс в интервью отметил, что никогда не был в Донецке и Луганске. В ответ на вопрос, хотел бы он посетить Россию, Донбасс с концертами, Уотерс заявил: «У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно». Уотерс сообщил, что «русские приглашали» его «дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве», но организация тура – «огромное, огромное дело».

    Также Уотерс хотел выступить на Украине в честь окончания конфликта. Он заявил, что власти в США «не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина». «Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», – приводит его слова РИА «Новости».

    Уотерс сказал, что «американскую империю» интересует только обогащение «американских плутократов».

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил сооснователю и бывшему лидеру группы Pink Floyd выступить с концертом для участников специальной военной операции. В феврале 2023 года Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами.

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    12 сентября 2024, 05:56 • Новости дня
    Заочно осужденный за атаку на Брянскую область боевик лишен квартиры в Москве

    Суд лишил предполагаемого организатора террористического нападения на Брянскую область Капустина прав на квартиру в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Предполагаемый организатор нападения на села Брянской области Денис Капустин (внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заочно осужденный в России, лишен прав на московскую квартиру, сообщается в материалах дела.

    Капустин был зарегистрирован в квартире отца в Москве. Отец повторно женился, новая супруга после смерти мужчины выступила с иском. В документах сообщается, что Капустин заявления о принятии наследства не подавал, по месту регистрации никогда не жил, не платил за содержание и ремонт квартиры, не участвовал в организации или оплате похорон отца. Кроме того, он «постоянно проживает за пределами России». В результате суд вынес решение о прекращении права Капустина на пользование квартирой, передает РИА «Новости».

    В ноябре Капустина, который является одним из руководителей террористической организации РДК, заочно осудили в Москве. ФНС ликвидировала его бизнес в столице. В результате нападения террористов на Брянскую область в 2023 году погибли два человека.

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    12 сентября 2024, 01:46 • Новости дня
    Пушков счел согласие Запада на удары ВСУ вглубь России «делом нескольких дней»

    Пушков заявил о подготовке общественного мнения к согласию Запада на украинские удары вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    В течение нескольких дней страны Запада дадут согласие на украинские удары западным оружием вглубь территории России, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    Пушков в Telegram заявил, что на Западе «явно готовится» соответствующее решение – чересчур много ведется разговоров и делается намеков, чтобы «был дан задний». «Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней», – полагает он.

    По его мнению, «вброс», осуществленный через Guardian также «не случаен» – проводится «подготовка общественного мнения».

    Напомним, Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве заявили, что власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow, решение уже принято.

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    12 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани

    Путин: Москва ждет визита главы Ирана в Россию для подписания большого договора

    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что ждет полноценного визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию для подписания нового большого договора между странами.

    «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы. Как уже говорил в телефонном разговоре с избранным президентом, мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства», – сказал российский лидер на встрече с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил, что дружественные отношения Москвы и Тегерана обрели дополнительную динамику в последние несколько лет, передает ТАСС.

    В четверг российский лидер принял в своей резиденции в Константиновском дворце секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана. Встреча состоялась в Овальном зале, в ней также принял участие секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Ранее Иран заявил о возможном заключении договора с Россией на саммите БРИКС.

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    12 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами

    Посол России в США Антонов заявил о необходимости уничтожить украинских террористов

    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами
    @ Официальный новостной Telegram-канал посольства России в США

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию вокруг конфликта с Украиной, посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что договариваться с террористами невозможно, их надо уничтожать, фашизм нужно искоренять, как и в годы Великой Отечественной войны.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, заявил, что США сами «загоняют себя все глубже в топь украинского конфликта», а политики в США «готовы пожертвовать благосостоянием» своих сограждан ради военной помощи Киеву. При этом от Украины требуют только «наращивать боестолкновение с российскими войсками».

    Оценивая разговоры о вероятном разрешении США Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории, Антонов заявил: «Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам». Их целью Антонов считает желание США нанести России «пресловутое стратегическое поражение». Он подчеркнул, что подобные «планы неосуществимы».

    По его мнению, США «прокладывают путь» к Третьей мировой войне, но мало кто из американских политиков признает это, замалчивается и «невозможность для Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем».

    Москве приписывают «некие планы по захвату чуть ли не полмира». «При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая», – сказал он.

    Антонов считает, что США осознают «положение дел на поле боя» и видят, как российские силы «освобождают все новые населенные пункты». Однако, по его мнению, в США политики «крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления».

    «Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», – заявил он.

    Крое того, Антонов предполагает, что «террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом». Украину настраиваются «на усиление атак по простым россиянам».

    «Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась», – заявил Антонов.

    По его словам, «как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять», а «цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять». Он подчеркнул: «Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет».

    Напомним, американский президент Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

    Коментарии (7)
    12 сентября 2024, 17:40 • Новости дня
    Зеленский упрекнул Запад за запрет использования дальнобойного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад фактически отказался от ударов вглубь российской территории с применением дальнобойного оружия, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, он «не видит результатов действий соответствующего оружия», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, – это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», – заявил он.

    Ранее Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.

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    12 сентября 2024, 02:29 • Новости дня
    Рябков назвал заявление США об ударах ВСУ вглубь России частью гибридной войны

    Рябков счел заявление США о возможном снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России элементом психологической войны

    Рябков назвал заявление США об ударах ВСУ вглубь России частью гибридной войны
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление США о том, что они рассматривают возможность отмены ограничений на удары Украины вглубь России западным оружием, является частью психологической войны, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны», –приводит слова Рябкова РИА «Новости».

    Он считает, что Вашингтон хочет психологически оказать давление на российскую сторону в вопросе выполнения целей на Украине. Однако, как и другие шаги США «эскалационного характера», данное заявление не повлияет на российский «курс». При этом, как подчеркнул Рябков, позиция Вашингтона «добавит рисков и опасностей, в том числе для самих США и их союзников, клиентов и подопечных».

    Если США стремятся укрепить свою безопасность, то им следует отказаться от таких «провокационных вбросов», прекратить поставки вооружений и не провоцировать Украину на действия, способные обострить обстановку, сказал Рябков.

    Напомним, американский президент Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Запад, вероятнее всего, уже принял решение разрешить Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами, в СМИ идет формализация этого решения.

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    12 сентября 2024, 05:22 • Новости дня
    Погиб служивший в ВСУ сын главного раввина Украины

    Главный раввин Украины Асман объявил служившего в ВСУ сына погибшим

    Tекст: Антон Антонов

    Главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что его сын Матитьягу (Антон) Самборский, который служил в вооруженных силах Украины и пропал несколько месяцев назад, погиб в зоне российской специальной военной операции.

    Асман заявил, что его сын «погиб на фронте», передает РИА «Новости».

    Прежде Асман сообщал, что его сын пропал без вести в конце июня, пишет «Российская газета».

    Напомним, в конце августа чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который участвовал в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины, был ликвидирован в ДНР.

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    12 сентября 2024, 09:35 • Новости дня
    Командир: ВСУ оставили в Пречистовке под Угледаром вооружение и оборудование

    Старшина взвода «Шторма» «Азик»: В ходе бегства ВСУ оставили в Пречистовке под Угледаром оборудование и вооружение

    Tекст: Константин Сергеев

    В ходе панического бегства из села Пречистовка на Угледарском направлении украинские войска оставили много оборудования и вооружения западного изготовления, сообщил старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик».

    «Бежали ВСУ настолько быстро, что оставили много оборудования. Там были средства, противопехотные мины, противотанковые комплексы западного производства», – заявил ТАСС «Азик».

    Как отметил военнослужащий, трофейное оборудование отправится на исследование.

    Во вторник газета ВЗГЛЯД сообщала, что в результате действий подразделений Южной группировки освобождены Красногоровка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), группировка «Центр» очистила от ВСУ Галицыновку, а группировка «Восток» взяла Водяное. Такую информацию предоставил на брифинге представитель Минобороны генерал–лейтенант Игорь Конашенков.

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    Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ

    Появляются подробности о характеристиках нового украинского беспилотника, который ВСУ начали применять в зоне спецоперации, – летающего огнемета. Аппарат успел получить и яркое прозвище, и упоминание в западной прессе – и был тут же успешно сбит российскими военными на территории Курской области. Как устроен этот БПЛА и насколько серьезную угрозу он представляет? Подробности

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    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • США выкладывают главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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