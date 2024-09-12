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Узбекистан и Киргизия возобновили движение через КПП «Кара-Суу»
Узбекистан и Киргизия возобновили движение через автомобильный КПП «Кара-Суу» впервые за 14 лет
Открытие КПП «Кара-Суу – автомобильный» между Узбекистаном и Киргизией спровоцировало огромный поток очередей на переход границы с двух сторон. Как сообщает киргизское издание Turmush, данный переход знаменует окончательное закрытие межэтнического конфликта, которому исполнилось 14 лет.
«Открытие КПП укрепит отношения между народами Киргизии и Узбекистана», – приводит Turmush слова представителя правительства Киргизии Бакыта Торобаева.
Также Торобаев обратил внимание на рост товарооборота и туризма между странами. Переход рассчитан на 3500–4000 человек в сутки и призван снизить напряжение на другое КПП «Достук».
Погромы между узбекской и киргизской общинами на границе двух стран начались в июне 2010 года после свержения президента Киргизии Курманбека Бакиева.
Как сообщалось, в 2010 году десантники прибыли в Киргизию для охраны российских объектов.