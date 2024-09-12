Узбекистан и Киргизия возобновили движение через КПП «Кара-Суу»

Узбекистан и Киргизия возобновили движение через автомобильный КПП «Кара-Суу» впервые за 14 лет

Tекст: Константин Сергеев

«Открытие КПП укрепит отношения между народами Киргизии и Узбекистана», – приводит Turmush слова представителя правительства Киргизии Бакыта Торобаева.



Также Торобаев обратил внимание на рост товарооборота и туризма между странами. Переход рассчитан на 3500–4000 человек в сутки и призван снизить напряжение на другое КПП «Достук».

Погромы между узбекской и киргизской общинами на границе двух стран начались в июне 2010 года после свержения президента Киргизии Курманбека Бакиева.

Как сообщалось, в 2010 году десантники прибыли в Киргизию для охраны российских объектов.