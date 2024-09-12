Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
В Белгородской и Курской областях перехватили украинские дроны
Киевский режим в четверг попытался провести террористическую атаку в Белгородской и Курской областях, сообщило министерство обороны.
С 11.50 до 13.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один дрон над Белгородской областью и один дрон над Курской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В среду Минобороны сообщало о четырех уничтоженных украинских дронах над территорией России.