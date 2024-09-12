Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
Эксперт пояснила, как использовать ИИ при обучении
Эксперт по обучению ВШЭ Ремезова пояснила, как использовать ИИ школьникам и студентам
Использовать ИИ при обучении нужно правильным образом, это может сделать изучение предметов проще и эффективнее, заявила директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.
ИИ позволяет писать убедительные эссе, решать задачи или писать код, учащиеся могут использовать нейросети, чтобы «обойти систему», сказала Ремезова «Газете.Ru».
Пока нет сервисов, точно определяющих включение ИИ в работу, но в запрете ИИ нет никакого смысла, поскольку всегда найдутся способы обхода.
Лучше учить студентов принципам работы ИИ и его возможностям, чтобы те могли критически оценивать возможности нейросетей.
Многие при появлении онлайн-переводчиков начали использовать их бездумно, не перепроверяя результаты и сдавая результаты по иностранным языкам с ошибками, с ИИ действует тот же принцип.
Пользователи должны понимать, что хотят получить в конечном итоге при использовании технологии, тогда использование подобных сервисов принесет положительный результат.
ИИ можно использовать для анализа больших данных и для поиска ошибок в тексте, чтобы переложить рутинную часть работы, высвободив время на более творческие задачи.