Эксперт пояснила, как использовать ИИ при обучении

Эксперт по обучению ВШЭ Ремезова пояснила, как использовать ИИ школьникам и студентам

Tекст: Алексей Дегтярев

ИИ позволяет писать убедительные эссе, решать задачи или писать код, учащиеся могут использовать нейросети, чтобы «обойти систему», сказала Ремезова «Газете.Ru».

Пока нет сервисов, точно определяющих включение ИИ в работу, но в запрете ИИ нет никакого смысла, поскольку всегда найдутся способы обхода.

Лучше учить студентов принципам работы ИИ и его возможностям, чтобы те могли критически оценивать возможности нейросетей.

Многие при появлении онлайн-переводчиков начали использовать их бездумно, не перепроверяя результаты и сдавая результаты по иностранным языкам с ошибками, с ИИ действует тот же принцип.

Пользователи должны понимать, что хотят получить в конечном итоге при использовании технологии, тогда использование подобных сервисов принесет положительный результат.

ИИ можно использовать для анализа больших данных и для поиска ошибок в тексте, чтобы переложить рутинную часть работы, высвободив время на более творческие задачи.