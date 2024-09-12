  • Новость часаЛавров: Запад давно решил дать Киеву возможность бить вглубь России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему энергетика Украины еще жива
    Названа причина смерти Николая Сванидзе
    Глава МИД Польши заявил Вовану и Лексусу об отсутствии желания защищать Украину
    Член СПЧ Кабанов: Фиктивные браки являются способом легализации радикалов
    Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области
    Ростех передал армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С
    США захотели получить от Зеленского подробную стратегию ударов вглубь России
    Китай приготовил «мощные меры» против размещения ракет США в Азии
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Самое главное сейчас – честность

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 13:12 • Новости дня

    Лавров заявил о попытках Запада выставить «формулу Зеленского» священным писанием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад пытается выставить «формулу Зеленского» как некое священное писание, от которого нельзя отступать ни на шаг, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине.

    «Формула Зеленского» – это Библия, Коран, любая священная книга, от которой нельзя отходить ни на шаг», – сказал министр, передает ТАСС.

    Лавров пояснил, что так этот план презентуется самим главой киевского режима Владимиром Зеленским и его западными покровителями.

    Ранее Лавров заявил, что Россия не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского.

    11 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания

    Российский боец отпустил украинских волонтеров после обнаружения их под Селидово

    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания
    @ Marco Cordone/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в Украинске на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР украинские волонтеры встретили российского военного. Военный не стал мешать им вывозить мирных жителей.

    Украинские волонтеры заехали в Украинск под Селидово для эвакуации нескольких мирных жителей, когда неожиданно для себя встретились с российским военным. Еще большей неожиданностью для них стало то, что русский боец после короткого разговора, убедившись, что перед ним машина с гражданским, разрешил всем уехать. Отойдя от шока один из волонтеров заявил, «что смотрел смерти в глаза», а второй назвал бойца «адекватным». Но оба были крайне удивлены развязкой.

    Как пишет «Рыбарь», «здесь весьма уместно вспомнить, как действовали члены ВСУ в похожих ситуациях». «Причем речь не только о недавних расстрелах жителей Суджи и окрестных сел Курской области, но и казнях в Купянске или похищениях людей в Харьковской области осенью 2022 года», – указывает Telegram-канал, отмечая, что «это хорошо показывает разницу между сторонами даже при всей жестокости боевых действий».

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении остается наиболее проблематичной для украинских войск.

    Коментарии (28)
    11 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ

    Минобороны: Сорвана попытка ВСУ захватить российскую буровую вышку в Черном море

    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию по захвату российской буровой вышки, передает ТАСС. Для выполнения этой задачи был направлен морской десант, состоящий из 14 американских катеров Willard Sea Force с украинскими военнослужащими сил специальных операций.

    Силами Черноморского флота операция была сорвана. В результате были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

    «Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – сообщило Минобороны.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря.

    Коментарии (31)
    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    Коментарии (0)
    11 сентября 2024, 14:23 • Новости дня
    Мурманские власти уточнили число сбитых беспилотников

    Чибис: В Мурманской области уничтожены все три пытавшиеся атаковать дрона

    Мурманские власти уточнили число сбитых беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прилетевшие в Мурманскую область беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил глава региона Андрей Чибис в среду днем.

    «Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось о другой отраженной в Мурманской области атаке беспилотников.

    По данным Telegram-каналов, украинский дрон, пытавшийся атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии.

    Коментарии (19)
    12 сентября 2024, 02:58 • Новости дня
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «100-летнем партнерстве» для поддержки Украины, но Украина столько «не продержится», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил, что Лэмми «пообещал поддержку Украине в течение 100 лет». Во-первых, по словам Медведева, Лэмми «лжет». Во-вторых, «так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», передает РИА «Новости».

    «Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев.

    Коментарии (25)
    11 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Украинских порномоделей с OnlyFans попросили заплатить налоги

    Депутат рассказал, сколько зарабатывают украинки на OnlyFans

    Украинских порномоделей с OnlyFans попросили заплатить налоги
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Налоговым органам Украины стало известно о том, какие доходы получают украинки на платформе эротического контента OnlyFans, сумма может доходить до 4 млн долларов, сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

    По его словам, которые приводят украинские СМИ, гражданка С. получила за создание платного контента за несколько лет более 4 млн долларов, другой гражданкой К. было получено более 3 млн долларов, а гражданкой Б. – около 1,8 млн долларов.

    Гетманцев призвал девушек-моделей задекларировать свои доходы с платформы и уплатить с них налоги, чтобы избежать наказания.

    Ранее Гетманцев поблагодарил канадский порносайт PornHub за решение платить налоги на Украине.

    Коментарии (15)
    12 сентября 2024, 07:32 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что «немало взрывов ночью слышали Киев и область». Кроме того, сообщается, что взрывы прогремели в Староконстантинове (Хмельницкая область), где находится аэродром вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (8)
    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

    Коментарии (18)
    12 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Guardian узнала, что Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Guardian сообщила о решении Британии разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России

    Guardian узнала, что Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow, сообщили источники в британском правительстве.

    «Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Guardian.

    Однако, как пишет Guardian, Лондон, вероятно, не станет объявлять об этом в пятницу, когда глава правительства Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

    Напомним, Telegraph сообщила, что президент США Джо Байден уже на этой неделе может дать согласие на украинские удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

    Коментарии (39)
    12 сентября 2024, 03:59 • Новости дня
    Стало известно о службе обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк в ВСУ
    Стало известно о службе обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк в ВСУ
    @ НТВ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданка Украины Наталья Вовк, которая обвиняется в России в убийстве Дарьи Дугиной, проходила службу в вооруженных силах Украины, сообщается в судебных материалах.

    В документах указывается, что в связи со службой в ВСУ у Вовк есть «необходимый уровень военной подготовки и конспирации», передает ТАСС.

    Ей заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Суд принял решение о заочном аресте Вовк. Она объявлена в международный розыск.

    В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка захвата российской буровой вышки в Черном море является медийной операцией киевского режима, приуроченной к приезду высоких представителей США и Европы, заявило Минобороны.

    Эта операция «захлебнулась в крови» и унесла жизни «многих десятков украинских военнослужащих», подчеркнули в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море.

    Коментарии (9)
    12 сентября 2024, 05:56 • Новости дня
    Заочно осужденный за атаку на Брянскую область боевик лишен квартиры в Москве

    Суд лишил предполагаемого организатора террористического нападения на Брянскую область Капустина прав на квартиру в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Предполагаемый организатор нападения на села Брянской области Денис Капустин (внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заочно осужденный в России, лишен прав на московскую квартиру, сообщается в материалах дела.

    Капустин был зарегистрирован в квартире отца в Москве. Отец повторно женился, новая супруга после смерти мужчины выступила с иском. В документах сообщается, что Капустин заявления о принятии наследства не подавал, по месту регистрации никогда не жил, не платил за содержание и ремонт квартиры, не участвовал в организации или оплате похорон отца. Кроме того, он «постоянно проживает за пределами России». В результате суд вынес решение о прекращении права Капустина на пользование квартирой, передает РИА «Новости».

    В ноябре Капустина, который является одним из руководителей террористической организации РДК, заочно осудили в Москве. ФНС ликвидировала его бизнес в столице. В результате нападения террористов на Брянскую область в 2023 году погибли два человека.

    Коментарии (5)
    12 сентября 2024, 01:46 • Новости дня
    Пушков счел согласие Запада на удары ВСУ вглубь России «делом нескольких дней»

    Пушков заявил о подготовке общественного мнения к согласию Запада на украинские удары вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    В течение нескольких дней страны Запада дадут согласие на украинские удары западным оружием вглубь территории России, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    Пушков в Telegram заявил, что на Западе «явно готовится» соответствующее решение – чересчур много ведется разговоров и делается намеков, чтобы «был дан задний». «Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней», – полагает он.

    По его мнению, «вброс», осуществленный через Guardian также «не случаен» – проводится «подготовка общественного мнения».

    Напомним, Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве заявили, что власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow, решение уже принято.

    Коментарии (17)
    12 сентября 2024, 01:23 • Новости дня
    США захотели получить от Зеленского подробную стратегию ударов вглубь России

    Bloomberg сообщило о желании США получить от Зеленского подробное разъяснение стратегии ударов вглубь России

    США захотели получить от Зеленского подробную стратегию ударов вглубь России
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне хотят, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем поддержать их, сообщило Bloomberg.

    «США планируют подтолкнуть Владимира Зеленского к тому, чтобы он подробно изложил свою стратегию нанесения ударов вглубь России, прежде чем согласиться снять ограничения на использование оружия большей дальности, предоставляемого Вашингтоном и союзниками», – приводит РИА «Новости» сообщение Bloomberg.

    Источники Bloomberg рассказали, что глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев в том числе с целью добиться от Зеленского долгосрочного плана на 2025 год, чтобы уяснить, к чему стремится Киев.

    Напомним, госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лэмми прибыли в Киев. Telegraph сообщила, что президент США Джо Байден уже на этой неделе может дать согласие на украинские удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

    Коментарии (7)
    12 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами

    Посол России в США Антонов заявил о необходимости уничтожить украинских террористов

    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами
    @ Официальный новостной Telegram-канал посольства России в США

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию вокруг конфликта с Украиной, посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что договариваться с террористами невозможно, их надо уничтожать, фашизм нужно искоренять, как и в годы Великой Отечественной войны.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, заявил, что США сами «загоняют себя все глубже в топь украинского конфликта», а политики в США «готовы пожертвовать благосостоянием» своих сограждан ради военной помощи Киеву. При этом от Украины требуют только «наращивать боестолкновение с российскими войсками».

    Оценивая разговоры о вероятном разрешении США Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории, Антонов заявил: «Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам». Их целью Антонов считает желание США нанести России «пресловутое стратегическое поражение». Он подчеркнул, что подобные «планы неосуществимы».

    По его мнению, США «прокладывают путь» к Третьей мировой войне, но мало кто из американских политиков признает это, замалчивается и «невозможность для Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем».

    Москве приписывают «некие планы по захвату чуть ли не полмира». «При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая», – сказал он.

    Антонов считает, что США осознают «положение дел на поле боя» и видят, как российские силы «освобождают все новые населенные пункты». Однако, по его мнению, в США политики «крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления».

    «Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», – заявил он.

    Крое того, Антонов предполагает, что «террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом». Украину настраиваются «на усиление атак по простым россиянам».

    «Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась», – заявил Антонов.

    По его словам, «как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять», а «цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять». Он подчеркнул: «Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет».

    Напомним, американский президент Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

    Коментарии (7)
    12 сентября 2024, 06:42 • Новости дня
    Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска

    Сооснователь Pink Floyd Уотерс в интервью юной журналистке из Луганска выразил готовность выступить в России в будущем

    Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска
    @ Tiago Caldas/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Юная журналистка из Луганска Фаина Савенкова взяла интервью у сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Тот заявил, что в будущем готов выступить в России и на Украине.

    Уотерс в интервью отметил, что никогда не был в Донецке и Луганске. В ответ на вопрос, хотел бы он посетить Россию, Донбасс с концертами, Уотерс заявил: «У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно». Уотерс сообщил, что «русские приглашали» его «дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве», но организация тура – «огромное, огромное дело».

    Также Уотерс хотел выступить на Украине в честь окончания конфликта. Он заявил, что власти в США «не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина». «Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», – приводит его слова РИА «Новости».

    Уотерс сказал, что «американскую империю» интересует только обогащение «американских плутократов».

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил сооснователю и бывшему лидеру группы Pink Floyd выступить с концертом для участников специальной военной операции. В феврале 2023 года Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами.

    Коментарии (2)
    Главное
    Вооруженные силы нанесли удары по военным аэродромам Украины
    Лавров показал иностранным послам ролик о зверствах ВСУ в Курской области
    Обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в ВСУ
    Поклонская объяснила разговор о рунах на открытом уроке в школе
    Муж Блиновской задержан в зоне СВО
    Роджер Уотерс: Властям США наплевать на народ Украины
    В РАН предупредили о мощном ударе облака солнечной плазмы по Земле

    Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем

    Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности

    Перейти в раздел

    Дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Камале Харрис

    От первых дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис ждали многого. Сторонники Трампа ждали, что он разгромит соперницу как неопытную и простодушную. От Харрис ждали, что она хоть как-то покажет себя, поскольку до сих пор остается темной лошадкой американской политики. Он никого не разгромил, она показала достаточно. «Оба хуже». Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ

    Появляются подробности о характеристиках нового украинского беспилотника, который ВСУ начали применять в зоне спецоперации, – летающего огнемета. Аппарат успел получить и яркое прозвище, и упоминание в западной прессе – и был тут же успешно сбит российскими военными на территории Курской области. Как устроен этот БПЛА и насколько серьезную угрозу он представляет? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............