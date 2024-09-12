Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.18 комментариев
СК вычислил нового подозреваемого по делу о покушении на Прилепина
Следствие установило личность еще одного подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Соучастник преступления установлен, его объявили в розыск, сказала Петренко ТАСС.
Другой обвиняемый по делу Александр Пермяков заявил в суде, что признает вину в покушении на убийство Прилепина.
В августе источник сообщал, что установлен новый подозреваемый в покушении на убийство писателя.
Пермяков же признавался, что долгое время работал по заказу украинских спецслужб и рассказывал, как совершил теракт.