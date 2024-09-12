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Маск спрогнозировал ухудшение ситуации с мигрантами в США
Илон Маск дал прогноз по ухудшению ситуации с нелегальными мигрантами в США при нынешней власти
До тех пор, пока у власти в США находятся нынешние политики, ситуация с наплывом нелегальных мигрантов в стране будет только ухудшаться. С таким мнением выступил американский предприниматель Илон Маск.
«Ситуация с нелегалами будет ухудшаться, пока политики, ответственные за этот вопрос, не будут отстранены от власти», – написал Илон Маск в соцсети X.
Так бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей о том, что размещение нелегальных мигрантов в приютах некоторых городов вызвало там рост преступности.
В августе Маск подверг критике премьер-министра Великобритании Стармера, поддержавшего общины мусульман в своей стране.