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    Андрей Полонский Андрей Полонский Самое главное сейчас – честность

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    8 комментариев
    12 сентября 2024, 10:55 • Новости дня

    Маск спрогнозировал ухудшение ситуации с мигрантами в США

    Илон Маск дал прогноз по ухудшению ситуации с нелегальными мигрантами в США при нынешней власти

    До тех пор, пока у власти в США находятся нынешние политики, ситуация с наплывом нелегальных мигрантов в стране будет только ухудшаться. С таким мнением выступил американский предприниматель Илон Маск.

    «Ситуация с нелегалами будет ухудшаться, пока политики, ответственные за этот вопрос, не будут отстранены от власти», – написал Илон Маск в соцсети X.

    Так бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей о том, что размещение нелегальных мигрантов в приютах некоторых городов вызвало там рост преступности.

    В августе Маск подверг критике премьер-министра Великобритании Стармера, поддержавшего общины мусульман в своей стране.

    11 сентября 2024, 09:42 • Новости дня
    CNN назвал победителя дебатов в США

    CNN: Харрис обошла Трампа на дебатах, набрав 44% голосов

    CNN назвал победителя дебатов в США
    @ MICHAEL LE BRECHT/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержала победу над ключевым соперником республиканцем Дональдом Трампом в ходе предвыборной гонки, следует из результатов опроса телекомпании CNN.

    Отмечается, что Харрис набрала 44% голосов, когда как Трампа поддержали 40% зрителей, это указывает на рост лояльности к Харрис, передает ТАСС.

    Согласно проведенному до дебатов аналогичному опросу, в пользу Трампа высказались 43% избирателей, а за Харрис – 39%.

    Однако большинство зрителей после окончания дебатов отдали голос Трампу по вопросам экономики. Республиканца в этой сфере поддержали 55% участников, а Харрис – 35%.

    Тем не менее 82% респондентов отметили, что не изменят выбора в пользу другого кандидата, а 14% заявили, что после дебатов пересмотрели свои взгляды. Так, 4% участников заверили, что намерены отдать свой голос другому кандидату.

    В опросе CNN участвовали 605 зрителей из числа зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность – 5,3 п.п.

    Напомним, в ходе дебатов Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире. Трамп, в свою очередь, заявил, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

    Коментарии (44)
    11 сентября 2024, 05:47 • Новости дня
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    @ Wolfgang Rattay/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила на дебатах с Дональдом Трампом, что встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским за несколько дней до начала спецоперации России и поделилась с ним развединформацией.

    По ее словам, встреча с Зеленским произошла за несколько дней до начала СВО. Харрис отметила, что поделилась американскими разведданными о том, «как он может защитить себя», передает РИА «Новости».

    Между тем, издание Politico писало, что Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов.

    Напомним, перед началом спецоперации в 2022 году Зеленский отвергал сообщения о скором конфликте с Россией и заявлял, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для достижения мира.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    11 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Маск дал оценку предвыборным дебатам Трампа и Харрис
    Маск дал оценку предвыборным дебатам Трампа и Харрис
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «превзошла ожидания» во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, однако Трамп все же лучше справится с должностью, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

    По его словам, Харрис превзошла ожидания многих людей, однако в вопросе реального исполнения обязанностей в качестве главы страны Трамп справится намного лучше, передает РИА «Новости».

    Маск добавил, что Харрис не продемонстрировала успехи на должности вице-президента, а в данный момент она, можно сказать, уже правит США, так как действующий глава Штатов Джо Байден появляется на работе редко.

    «Вопрос сводится к следующему: вы хотите, чтобы текущие тенденции сохранялись еще четыре года, или вы хотите перемен?» – задался вопросом Маск.

    Ранее CNN заявил, что Харрис победила на дебатах с Трампом с результатом в 44% голосов.

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    11 сентября 2024, 06:55 • Новости дня
    Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире

    Харрис на дебатах с Трампом пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире

    Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире.

    Харрис заявила, что готова создать «экономику возможностей», инвестируя в малый бизнес, в новые семьи.

    Она выразила уверенность, что сможет обеспечить уважение Америке, создав «самую смертоносную боевую силу в мире», передает РИА «Новости».

    Кроме того, кандидат от демократов добавила, что собирается защищать «фундаментальные права и свободы» США, не упомянув Украину и Россию.

    Ранее Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО.

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    11 сентября 2024, 07:06 • Новости дня
    Трамп назвал США «нацией в упадке»

    Трамп на дебатах с Харрис назвал США «нацией в упадке»

    Трамп назвал США «нацией в упадке»
    @ DEMETRIUS FREEMAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на дебатах с Камалой Харрис спросил демократов, почему они не реализовали свои планы в течение прошедших трех с половиной лет и превратили США в «нацию в упадке».

    «Мы – нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

    По его словам, ни у кого в мире нет понимания, что произошло, так же, как и у нынешнего руководства США. Трамп выразил опасение, что конфликты, которые разожгли американские демократы, выльются в третью мировую войну, «подобной которой никогда раньше не было». Он считает, что американцы не должны приносить свою страну в жертву из-за «дурного политического руководства».

    Ранее Трамп заявил, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

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    11 сентября 2024, 04:18 • Новости дня
    Трамп и Харрис начали дебаты

    Начался первый раунд дебатов Трампа и Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Первый раунд публичных предвыборных дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис начался на площадке телеканала ABC.

    Трамп и Харрис почти одновременно вышли к своим трибунам. Кандидаты обменялись приветствиями и приступили к дебатам, передает РИА «Новости».

    Дебаты, организованные телекомпанией ABC, пройдут 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания).

    Ранее сообщалось, что Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам.

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    11 сентября 2024, 09:09 • Новости дня
    Захарова прокомментировала предвыборные дебаты Трампа и Харрис

    Спикер МИД Захарова охарактеризовала как шоу предвыборные дебаты Трампа и Харрис

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова охарактеризовала как шоу предвыборные дебаты кандидатов в президенты США от республиканцев и демократов Дональда Трампа и Камалы Харрис.

    «Мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые не несут ответственности за свои слова», – передает радио Sputnik ее слова.

    В ходе дебатов Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО. Трамп, в свою очередь, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

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    11 сентября 2024, 10:39 • Новости дня
    Американский музыкант уличил Харрис в нарушении правил дебатов

    Американский музыкант Кинг уличил Харрис в нарушении правил дебатов

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис нарушила правила дебатов, заявил американский музыкант Джонни Кинг.

    Как отмечает радио Sputnik в своем Telegram-канале, на Харрис могли быть беспроводные наушники в виде сережек Nova H1 Audio, по которым ей «нашептывали ответы».

    Ранее CNN заявил, что Харрис победила на дебатах с Трампом с результатом в 44% голосов.

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    11 сентября 2024, 06:11 • Новости дня
    Трамп на дебатах пообещал завершить конфликт на Украине до инаугурации

    Трамп: Конфликт на Украине необходимо как можно быстрее завершить

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет как можно быстрее завершить онфликта на Украине, он планирует «закончить войну» еще до своей инаугурации.

    В ответ на вопрос ведущего, хотел бы он победы киевских властей в конфликте, Трамп заявил, что хочет завершения войны.

    По его словам, действующая американская администрация «даже не пытается» остановить конфликт на Украине, несмотря на острую необходимость урегулирования кризиса.

    Трамп также раскритиковал президента США Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта. «Он за эти два года даже не звонил Путину, ни с кем не говорил (об урегулировании)», – цитирует ТАСС Трампа.

    Кандидат от республиканцев уверен: войну на Украине необходимо как можно быстрее закончить. По его словам, в случае избрания президентом он еще до вступления в должность сможет конфликт, передает РИА «Новости».

    «Полагаю, в интересах США – положить конец войне и договориться о сделке, потому что надо остановить разрушение человеческих жизней», – подчеркнул Трамп.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп вряд ли сможет завершить украинский конфликт за сутки при помощи «волшебной палочки».

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    11 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Fox News предложил провести второй раунд дебатов Харрис и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Телеканал Fox News предложил провести новые дебаты между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и представителем демократов Камалой Харрис.

    Известно, что Fox News отправил соответствующие предложения в штабы кандидатов, передает ТАСС.

    На телеканале уточнили, что для следующих дебатов предложены площадки в Аризоне (9 октября), Джорджии (15 октября) и Северной Каролине (16 октября).

    Известно, что на дебаты будет отведено 90 минут, при этом кандидатам не разрешат пользоваться ни заметками, ни телесуфлером.

    Напомним, первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис прошел на площадке телеканала ABC.

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    11 сентября 2024, 05:11 • Новости дня
    Трамп: США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах»

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы Камалы Харрис на выборах неразрешенный миграционный кризис превратит страну в «Венесуэлу на стероидах».

    Трамп в ходе первого раунда теледебатов с Харрис на площадке телеканала ABC, комментируя ситуацию с наплывом в США нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки, заявил, что в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии у страны «не останется шанса на успех».

    «США превратится в Венесуэлу на стероидах», – уверен Трамп, передает РИА «Новости».

    Бывший президент США озвучил слух, что нелегальные мигранты в городке Спрингфилде штата Огайо «похищают у местных жителей домашних животных и едят их», и это, по словам политика, плачевно.

    Модератор дебатов опроверг слова Трампа, заявив, что власти Спрингфилда опровергли эти утверждения.

    Также Дональд Трамп обвинил Белый дом и Камалу Харрис в том, что покушение против него случилось из-за нападок действующей администрации.

    Ранее Харрис во время дебатов обвинила республиканца Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю и развязыванию торговых войн.

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    11 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    В окружении Трампа признали промахи во время дебатов с Харрис

    Советники Трампа считают, что на дебатах он поддался на провокации Харрис и не смог использовать ее слабые стороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа признают, что во время дебатов с Камалой Харрис он упустил возможность направить дискуссию в нужное ему русло, сообщает канал CNN.

    По информации источника CNN в окружении республиканца, Харрис удалось спровоцировать Трампа, заставив его перейти к атакам в ее адрес, передает ТАСС.

    В результате внимание сместилось с тем экономики и инфляции, где у Харрис, по мнению республиканцев, слабые позиции.

    «Она не сказала ни слова, как она будет разрешать проблемы с инфляцией или границей – два самых важных для избирателей вопроса», – пожаловался CNN советник Трампа Тим Мертау.

    Ранее сообщалось, что акции компании Трампа Trump Media&Technology Group упали в цене после дебатов с Харрис.

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    10 сентября 2024, 11:05 • Новости дня
    Трамп пошутил, что демократы могут опять выдвинуть Байдена кандидатом

    Трамп с иронией отметил, что демократы могут опять выдвинуть Байдена своим кандидатом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с иронией отметил, что демократы могут еще раз выдвинуть своим кандидатом нынешнего американского лидера Джо Байдена после того, как рейтинги вице-президента Камалы Харрис начали падать.

    Как написал Трамп в понедельник на странице в соцсети Truth Social, «рейтинги Харрис начинают падать, так кого они выдвинут следующим»? «Как насчет возвращения Байдена», – сыронизировал Трамп, передает ТАСС.

    Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам.

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    11 сентября 2024, 04:51 • Новости дня
    Харрис на дебатах обвинила Трампа в «продаже» США Китаю

    Харрис на дебатах заявила, что Трамп продал США Китаю из-за поставок чипов Пекину

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила республиканца Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю и развязыванию торговых войн.

    Харрис в ходе дебатов с Трампом заявила, что во время своего президентства Трамп договорился о продаже чипов США Китаю, и «помог Пекину модернизировать армию», передает РИА «Новости».

    «По сути, он продал нас», – заявила Харрис, отметив, что США принципиально важно победить в технологической гонке с КНР.

    Она заявила, что администрация Трампа привела США к торговому дефициту и способствовала началу торговых войн, передает ТАСС.

    В ответ Трамп заявил, что Китай «покупает микросхемы на Тайване», а США «из-за философии и политики» демократов теперь почти не производят полупроводники.

    Напомним, первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис начался на площадке телеканала ABC.

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    10 сентября 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле заявили, что не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис

    Tекст: Александра Юдина

    В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ожидать – не наше дело, это дело американских избирателей», – передает ТАСС его слова.

    Ранее сообщалось, что Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам.

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