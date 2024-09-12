Маск спрогнозировал ухудшение ситуации с мигрантами в США

Илон Маск дал прогноз по ухудшению ситуации с нелегальными мигрантами в США при нынешней власти

«Ситуация с нелегалами будет ухудшаться, пока политики, ответственные за этот вопрос, не будут отстранены от власти», – написал Илон Маск в соцсети X.



Так бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей о том, что размещение нелегальных мигрантов в приютах некоторых городов вызвало там рост преступности.

В августе Маск подверг критике премьер-министра Великобритании Стармера, поддержавшего общины мусульман в своей стране.