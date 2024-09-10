Президент Грузии заявила о готовности выдвинуться на новый срок

Президент Грузии Зурабишвили заявила о готовности выдвинуться на новый срок

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Зурабишвили сказала в интервью французскому изданию Le Figaro, которое опубликовано на сайте президента Грузии, передает ТАСС.

«Если предложенная мной хартия (план действий для оппозиции в случае победы на выборах) заработает, я готова быть переговорщиком с нашими европейскими партнерами», – добавила она.

Ранее зампред правительства Грузии Теа Цулукиани заявила об ошибках Запада с выбором ставленников в Грузии. Она отметила, что выбранная внешними силами для продвижения идей президент Саломе Зурабишвили «мягко говоря, не имеет веса в стране и в грузинском народе для формирования мнений».