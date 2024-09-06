Тбилиси заявил об ошибках Запада с выбором ставленников в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» зампред правительства отметила, что избранная Западом сейчас для проведения идей президент Саломе Зурабишвили «мягко говоря, не имеет веса в стране и в грузинском народе для формирования мнений».

«Зурабишвили просто выполняет поручения извне или от оппозиционного «Единого национального движения», – сказала вице-премьер.

По словам Теи Цулукиани, «годами внешние силы имеют проблему с кастингом (своих ставленников) в Грузии».

«Эти внешние силы хотят иметь влияние на политические процессы в Грузии, но ведь они могут акцентироваться на умных людях, на имеющих элементарные ценности, на вызывающих симпатию грузинского народа», – сказала она.

«Зурабишвили присутствует в политике, но не сформировалась как политик, – заявила Теа Цулукиани. – Извне ее поддерживают, но в Грузии она не имеет веса».

По ее словам, «у Грузии, как и больших стран, есть право иметь собственную внешнюю и внутреннюю повестку».

«Сформировав свою собственную повестку, мы посмотрим на то, какую повестку имеют наши друзья, стратегические партнеры, болельщики. И там, где найдем точки пресечения, будем тесно сотрудничать. Если не найдем, все равно постараемся сотрудничать», – сказала Теа Цулукиани.