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Тбилиси заявил об ошибках Запада с выбором ставленников в Грузии
Внешние силы годами ошибаются в выборе своих ставленников в Грузии, заявила вице-премьер Теа Цулукиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» зампред правительства отметила, что избранная Западом сейчас для проведения идей президент Саломе Зурабишвили «мягко говоря, не имеет веса в стране и в грузинском народе для формирования мнений».
«Зурабишвили просто выполняет поручения извне или от оппозиционного «Единого национального движения», – сказала вице-премьер.
По словам Теи Цулукиани, «годами внешние силы имеют проблему с кастингом (своих ставленников) в Грузии».
«Эти внешние силы хотят иметь влияние на политические процессы в Грузии, но ведь они могут акцентироваться на умных людях, на имеющих элементарные ценности, на вызывающих симпатию грузинского народа», – сказала она.
«Зурабишвили присутствует в политике, но не сформировалась как политик, – заявила Теа Цулукиани. – Извне ее поддерживают, но в Грузии она не имеет веса».
По ее словам, «у Грузии, как и больших стран, есть право иметь собственную внешнюю и внутреннюю повестку».
«Сформировав свою собственную повестку, мы посмотрим на то, какую повестку имеют наши друзья, стратегические партнеры, болельщики. И там, где найдем точки пресечения, будем тесно сотрудничать. Если не найдем, все равно постараемся сотрудничать», – сказала Теа Цулукиани.