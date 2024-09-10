Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив

Лавров: Ни одна мирная инициатива по Украине не затрагивает права русскоязычного населения

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров подчеркнул, что ни одно из предложений по Украине не затрагивает проблемы с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые глава киевского режима Владимир Зеленский считает своими, передает РИА «Новости».

«И я говорил сегодня на эту тему с коллегами из Индии и Бразилии, поскольку они проявляют определенный и понятный нам заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса, я обратил их внимание на то, что это проблема ключевая», – сказал министр.

Он добавил, что проблема конфликта на Украине заключается не в территориях, а в правах людей, «которые были растоптаны законодательно» и о которых «ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает».

Ранее Лавров заявил, что представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан.