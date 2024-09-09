КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.0 комментариев
Рогов указал на попытки Запада навязать России переговоры
Коллективный Запад пытается навязать Москве переговоры по Украине, чтобы не допустить обвал фронта и остановить продвижение ВС России вперед, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он отметил, что заявления от переговоров от западных лидеров вполне логичны. Запад видит, как у ВСУ сыпется фронт, его нужно фиксировать иначе Киев потеряет куда большие территории, а продвижение ВС России на Запад будет куда ощутимее, передает его слова РИА «Новости».
«Им нужен любой формат, чтобы водить нас за нос и не допустить обвала фронта», – сказал Рогов.
Западу сейчас нечего предложить ВСУ для удержания фронта, отметил он. При этом Рогов считает, что переговоры могут быть только о капитуляции режима Зеленского, но сейчас Россию ждет колоссальное давление и попытка навязать диалог.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.