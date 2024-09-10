Blikk: Орбан похудел после тренировок «русским методом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил портал, Орбан похудел на несколько килограммов, так как в последние месяцы он начал тренироваться без личного тренера четыре-пять раз в неделю с 16- и 24-килограммовыми гирями, которые берет с собой в том числе в поездки за границу, передает РИА «Новости».

Как рассказал изданию сам Орбан, он сочетает тренировки с диетой, поскольку у него настолько хороший аппетит, что он готов съесть гвоздь.

Blikk и другие венгерские СМИ называют тренировки с гирями «русским методом», потому что распространение они получили в Советском Союзе, первоначально так поддерживали форму военные.

Ранее Орбана связали с «русскими диверсантами».