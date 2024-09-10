ВС России продвинулись вперед от Новгородского в ДНР

Эксперт: Поляки ждут удобного момента, чтобы ударить по Белоруссии

Военный эксперт Алесин: В случае вторжения задача Минска – крепко обороняться до прибытия российских войск

Tекст: Анастасия Куликова

«Вблизи западной границы Белоруссии размещена постоянная польская группировка. Туда на учения периодически прибывают войска других стран НАТО, главным образом США. На территории Польши созданы склады и базы хранения американской техники. То есть там сосредотачивается ударная группировка», – сказал белорусский военный эксперт Александр Алесин.

Мотивы Варшавы он объясняет двумя факторами. «Прежде всего польские власти хотят захватить западные земли Белоруссии – это территории Гродненской, Брестской областей. Для реализации цели они выжидают удобный момент. По их версии, подходящим моментом могут стать предстоящие президентские выборы в Белоруссии», – пояснил собеседник.

«Вторая цель Польши – не позволить ВС России полностью сконцентрироваться на проведении спецоперации. Поэтому они создают угрозу для Белоруссии и Калининградской области», – добавил Алесин. Что касается украинской группировки, то 14 тысяч человек находятся непосредственно на линии границы, «а еще, насколько я понимаю, около 100 тысяч – на второй линии», продолжил он.

Киев пытается решить свои задачи, указал аналитик. «С одной стороны, командование ВСУ опасается ситуации, при которой российские войска по кратчайшему направлению через территорию Белоруссии вели бы наступление на Киев. С другой стороны, украинское руководство хочет втянуть Минск в военные действия, чтобы Москва направила помощь Союзному государству и тем самым растянула свои резервы», – детализировал эксперт.

Нарастающее напряжение на границе он назвал «игрой на нервах». По его мнению, идеологами выступают США, которые подталкивают Польшу и Украину к неразумным действиям. «Складывается очень острая ситуация. Любая провокация – будь то нарушивший воздушное пространство беспилотник или проникшая на территорию республики ДРГ – может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе второму очагу военных действий», – предупреждает спикер.

По оценкам Алесина, сухопутные силы белорусской армии составляют около 20-22 тыс. человек. «Впрочем, на случай нападения на Белоруссию у Москвы и Минска разработан план действий. Согласно ему, белорусские силы с опорой на оборонительные сооружения должны выдержать первый удар противника, дальше к ним на помощь придут российские войска», – уточнил он.

Собеседник напомнил, что отработка такого маневра проводится на российско-белорусских учениях. «Задача Минска – крепко обороняться, защищая передовой рубеж, ожидая прибытия российских войск. А затем уже совместно дать отпор врагу», – акцентировал эксперт.

Кроме того, неспроста было принято решение о размещении на территории Белоруссии ядерного оружия, добавил спикер. «Это также станет преимуществом против численно превосходящего противника», – считает Алесин.

Однако ожидать, что Варшава или Киев пересмотрят курс на эскалацию, не стоит, полагает аналитик. «Впрочем, я не думаю, что они пойдут на серьезную эскалацию, потому что у Минска есть оружие, способное достать до Киева и важнейших центров политической и гражданской военной инфраструктуры», – уточнил спикер. «Александр Лукашенко не оставит действия Польши и Украины без ответа, в этом не стоит сомневаться», – заключил Алесин.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся военные ВСУ численностью около 14 тыс. человек. Кроме того, по его словам, в Польше «под предлогом усиления ее охраны» развернута группировка численностью до 17 тыс. человек, «в том числе восемь тысяч непосредственно у рубежей».

«Все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Киева, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», – сказал Вольфович.

Он подчеркнул, что белорусская группировка в приграничных районах «в разы меньше» той, которая находится на Украине. По его словам, она насчитывает четыре тысячи военнослужащих. На этом фоне Вольфович сообщил, что Минск развернул дополнительные соединения и воинские части на границе с Украиной. По его словам, эти меры были приняты «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку».

Ранее в небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель.