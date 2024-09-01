ДТП с участием девяти автомобилей, автобуса и самосвала произошло на ЦКАД

  • Новость часаДуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на «Северных потоках»
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    Как Россия построила защиту от украинских БПЛА
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Россиянин Жданов стал четырехкратным чемпионом Паралимпиады
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    1 сентября 2024, 22:39 • Новости дня

    ДТП с участием девяти автомобилей, автобуса и самосвала произошло на ЦКАД

    Tекст: Вера Басилая

    На ЦКАД в Новой Москве произошло ДТП с девятью автомобилями, автобусом и самосвалом, сообщили в экстренных службах.

    Источник ТАСС сообщил, что ДТП произошло в районе 229-го км ЦКАД, информация о пострадавших уточняется.

    Ранее сообщалось, что в столкновении грузовика и автобуса в Москве погиб человек.

    1 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане

    Офицер «Альфы» Демидкин: у спецназа в Беслане изначально был другой план

    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
    @ Sergey Ponomarev/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре 2004 года бойцы группы «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но план изменился из-за одной неожиданности, рассказал участник операции – полковник ФСБ Виталий Демидкин.

    Он вспомнил, что около 80 человек спецназовцев находились на стрельбище, в 60 километрах от Беслана, в составе отряда были гранатометчики, снайперы, бойцы из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие, передает РИА «Новости».

    «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился.

    Демидкин добавил, что в районе 13.00 был получен приказ возвращаться обратно, не называя причин, и лишь потом спецназовцы узнали, что в школе прозвучали взрывы.

    «На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, в зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», — говорит Демидкин.

    Боевики забросали спецназ гранатами Ф-1, открыв огонь из пулеметов и автоматов, те, в свою очередь, рассредоточились по классам, стреляя в ответ, и когда последняя огневая точка террористов была уничтожено, перестрелка закончилась.

    Ранее полковник «Альфы» Виталий Демидкин, руководивший действиями одним из штурмовых подразделений во время теракта в школе Беслана, прокомментировал фильм Юрия Дудя* «Беслан. Помни».

    Коментарии (6)
    1 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА

    Эксперт Козюлин: ПВО снивелировала информационно-террористический эффект атак ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для успешной защиты от БПЛА России нужно ускорить создание новой структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, а также налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. За прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА.

    «Удара ВСУ такой массовости и глубины я, честно говоря, не припомню. Понятно, что целью атак в первую очередь была энергетическая инфраструктура. Поэтому мы видели попытки атак по НПЗ, причем прилет был даже по Московскому НПЗ в Капотне. У врага был расчет на то, что произойдет массовое отключение света, пожары», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же сегодня 1 сентября. Атака украинских БПЛА должна была затмить День знаний, показать школьникам и их родителям якобы нестабильность в стране. Киев рассчитывал на информационно-пропагандистский террористический эффект. Но, судя по всему, наша разведка сработала хорошо, о прилетах было известно заранее, поэтому российским системам ПВО и удалось сбить так много БПЛА противника», – добавил он.

    «Думаю, ВСУ будут наращивать подобные атаки – судя по тем сведениям, которые поступают с Украины о количестве производимых дронов и о денежных потоках, поступающих Киеву. К тому же дело и просто в доступности этих средств. Украина, в отличие от России, может просто по каталогам производителей приобретать в любой стране необходимые компоненты для производства дронов», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, Запад тоже заинтересован в поставках БПЛА на Украину – производители и военные ведомства испытывают, проверяют в бою технологии и компоненты на надежность, точность. Но и наша сторона создает новые структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, для сбора лучших технологий, практик, опыта. Это делают и государственные структуры, и бизнес-сообщества, и волонтерские организации», – заметил он.

    «Думаю, самое главное для нас – ускоряться в этих процессах, налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью. Конечно, у нас большие заводы, оборонные предприятия, сложнее на ходу перестраиваться. Но делать это необходимо», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же уже много раз говорилось, что у государства не хватит средств и сил, чтобы прикрыть все важные объекты, тем более немалая их часть принадлежит частникам. Соответственно, для защиты каких-то стратегических объектов можно подтягивать средства ПВО, но здесь должна быть и частная инициатива. Хозяева компаний, менеджеры должны помогать военным ресурсами, деньгами, чем-то еще для защиты своих объектов. Где-то это уже делается и дает неплохие результаты», – пояснил Козюлин.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью ночью было уничтожено и перехвачено 46 беспилотников, над Брянской – 34, над Воронежской – 28, над Белгородской – 14, восемь – над Рязанской, два – над Москвой, семь – над Московской областью.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один сбитый беспилотник после падения попал в отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – заявил он. Также три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов. «Жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая. Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

    От китайских компонентов к беспилотникам зависят все, но ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база, пояснял газете ВЗГЛЯД Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Кроме того, для защиты от БПЛА России необходимо усилить меры противовоздушной обороны мобильными группами, оснащенными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», выразил мнение научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    1 сентября 2024, 16:07 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове
    Подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мощный взрыв раздался после удара по складу со снарядами ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    «На (заводе) ЖБК-5 поразили склад со снарядами. Мощный взрыв, около часа была детонация», – приводит слова Лебедева РИА «Новости».

    По его словам, также поражен Дворец спорта, где базировались украинские боевики.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге.

    Коментарии (14)
    1 сентября 2024, 07:22 • Новости дня
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который участвовал в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины, погиб в зоне проведения российской специальной военной операции, сообщил комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

    Комитет сообщил, что в сентябре Головатюку должно было исполниться 29 лет. При этом комитет не раскрыл подробности смерти Головатюка, передает ТАСС.

    «Российская газета» со ссылкой на соцсети пишет, что он был ликвидирован 31 августа в районе Селидово в ДНР.

    Напомним, Селидово находится в 20 км от Красноармейска (Покровска), там сейчас активно наступают российские войска.

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    1 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Песков: ЕС будет долго разгребать последствия конфронтации с Россией
    Песков: ЕС будет долго разгребать последствия конфронтации с Россией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюзу придется еще долго разгребать последствия конфронтации с Россией, Европа действует по указанию США в ущерб себе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в конфронтационном экстазе», – сказал он.

    Представитель Кремля добавил, что Европа отыгрывает роль, отпущенную Вашингтоном, в ущерб своим интересам и кошелькам своих налогоплательщиков, передает ТАСС.

    Для ЕС неизбежны глубокие последствия. «И в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», – сказал Песков.

    При этом он отметил, что речь идет только о странах Запада, потому что западные страны – не мировое большинство.

    «На Западе, действительно, министр иностранных дел Европы – он себя уже ведет как министр обороны. Причем ведет себя как ястреб», – подчеркнул Песков.

    Коментарии (25)
    1 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия уже дает ответ на нападение ВСУ на Курскую область, ответные меры будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что ВС России демонстрируют реальные действия. Никаких сомнений нет, что они будут продолжаться и далее, добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

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    1 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию

    Лавров объяснил потерю Украиной территорий абсолютной недоговороспособностью киевского режима

    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не смогла остаться в границах 1991 года из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима и его хозяев, с каждыми сорванными переговорами она теряет все больше территорий, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток». Он указал, что Киев при поддержке Запада не раз срывал переговоры и договоренности. Киев и его союзники признали, что использовали Минские соглашения как способ выиграть время, но «до того момента» сохранялась возможность для переговоров.

    В частности, как отметил Лавров, Москва поддержала переговоры Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, с оппозицией, которые заключили соглашение. Если бы оппозиция не нарушила договоренности, Украина была бы в границах 1991 года, о «которых Зеленский мечтает», заявил Лавров.

    Выполнив минские договоренности 2015 года, Украина могла бы остаться «в тех же самых границах 1991 года, но без Крыма уже, по понятным причинам», сказал он. Успешные переговоры в Стамбуле в 2022 году позволили бы ей быть «более-менее в границах 1991 года, минус Крым и минус значительная часть Донбасса».

    «Но каждый раз украинцы доказывали свою полную недоговороспособность», – сказал Лавров. По его словам, Украина требуется Западу только для того, чтобы «раздражать Россию, воевать против России».

    Напомним, Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    1 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Конец режима» украинского лидера Владимира Зеленского наступит в ближайшие месяцы, такое мнение выразил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком (Ким Шмитц).

    Украинское руководство уже открыто говорит о поражении в конфликте и обвиняет в этом западные страны, отметил Дотком, передает РИА «Новости».

    «От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Предприниматель также считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник», поэтому стоит ждать «отчаянных мер».

    Ранее Дотком заявил, что Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием.

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    1 сентября 2024, 15:24 • Новости дня
    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада

    Рябков: Россия изменит ядерную доктрину в связи с СВО и действиями Запада

    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа недавних конфликтов и действий стран Запада в связи с проведением СВО, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Он напомнил, что работа над изменением доктрины находится в «продвинутой стадии». Рябков подчеркнул, что есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая все, что связано с эскалационным курсом Запада в связи со спецоперацией, передает ТАСС.

    Сейчас Россия, согласно ядерной доктрине, оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ЯО и других видов оружия массового поражения, а также в случае, если под угрозу поставлено само существование государства.

    При этом ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, а также в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ЯО.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщал, что сейчас уточняется доктрина использования ядерного оружия.

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    1 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке

    Силовики: ВСУ в Красногоровке и окрестностях рискуют попасть в окружение

    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в Красногоровке и севернее города рискуют оказаться в окружении, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, бои ведутся в районе Желанного Второго, где ситуация для противника плачевная, а поэтому остатки Красногоровской группировки ВСУ рискуют остаться в котле, как и те, кто сидит на позициях севернее.

    Он добавил, что к северу от Красногоровки ВСУ бегут с позиций из-за риска попасть в окружение.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что в Красногоровке российские военные взяли под контроль городские кварталы.

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    1 сентября 2024, 12:22 • Новости дня
    Обнаружены тела 17 погибших в катастрофе вертолета на Камчатке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тела 17 человек найдены поисковиками на месте катастрофы вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве добавили, что поиски продолжаются. Всего, по предварительным данным, на борту Ми-8 могло находиться 22 человека, передает ТАСС.

    На месте работают девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

    Обломки пропавшего вертолета были найдены в воскресенье, 1 сентября, предварительно, Ми-8 врезался в сопку.

    Коментарии (5)
    1 сентября 2024, 10:19 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август

    МО: Киев за август потерял более 68 тысяч военных в зоне СВО

    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за август в зоне проведения специальной операции более 68 тыс. военнослужащих, следует из сводок Министерства обороны России.

    Как говорится в сообщении ТАСС, с 1 по 9 августа потери Киева составляли до 18730 военных, с 10 по 16 августа – до 14560, с 17 по 23 августа – до 16155, с 24 по 31 августа – до 18935.

    Соответственно, общие потери Киева за август составили до 68380 военнослужащих.

    Напомним, за июль ВСУ потеряли более 60 тыс. человек

    Коментарии (16)
    1 сентября 2024, 16:41 • Новости дня
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    @ из личного архива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Погибший при обороне Малой Локни в Курской области командир батальона с позывным «Отмель» был мужественным человеком, очень спокойным и хладнокровным командиром, рассказали его сослуживцы.

    Российские бойцы почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, в какой-то момент они оказались зажаты в женской колонии, ставшей для них «Брестской крепостью», рассказал военкор Александр Коц в материале для «Комсомольской правды». Военнослужащие не дали ВСУ расширить плацдарм вторжения, пока к приграничью шли резервы. Среди погибших в боях за Малую Локню оказался комбат «Отмель».

    О том, каким был «Отмель», Коцу рассказали замкомандира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет» и бойцы, вышедшие из окружения.

    «Все держались за счет внутреннего стержня и авторитета командира нашего батальона, он, наверное, сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни», – приводит Коц слова «Кадета».

    Один из бойцов рассказал, что «Отмель» был очень спокойным и хладнокровным командиром, который не принимал необдуманных решений. «Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание – абсолютное доверие», – сказал он.

    Когда российские подразделения закрепились в Малой Локне, «Отмель» взял их под свое крыло. К нему прислушивались командиры других полков. Командир отдавал обдуманные приказы, кому и что делать, рассказывает боец.

    «20-го числа приехала «Брэдли» с тыла колонии. Мы наблюдали, как выгрузилась живая сила, видели, что у них есть пулеметчик и гранатометчик. «Отмель» вышел на ближайших союзников и сообщил им, куда бить. Координировал оборону. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз», – вспоминает он.

    Еще один боец с позывным «Белый» рассказал, что «Отмель» всегда был самоотверженным человеком, который не прятался за спинами подчиненных, всегда был рядом и брал на себя функции, которые командиру не свойственны.

    «За «Отмелем» всегда все шли. Даже «трехсотые» ребята, которые уезжали в госпиталь, старались поскорее вернуться только из-за комбата. Он всегда был на переднем крае с нами, никогда в тылу не отсиживался», – рассказал «Белый».

    В ходе обороны Малой Локни «Отмель» возглавил группу по уничтожению украинских военнослужащих, участвовавших в наступлении на село, рассказал начальник штаба батальона, получивший ранение в тех боях.

    «Он выдвинулся с КНП вместе с несколькими ребятами. Одновременно их поддерживал еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен. Группу эвакуации накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И «Отмель» получил смертельные ранения», – сказал он.

    «Отмель» понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью, он отдал жизнь, чтобы дать батальону возможность прорваться к своим, пишет Коц.

    Коментарии (3)
    1 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье

    МО России: В Курском пограничье уничтожены до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники

    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, за сутки потери ВСУ в приграничных районах Курской области составили до 360 военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе четыре танка, два БТР, БМП, шесть артиллерийских орудий, в их числе две САУ Krab, 16 боевых бронированных машин, а также три миномета, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США, станция РЭБ и семь автомобилей, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка.

    Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении населенных пунктов Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    В Минобороны сообщили также, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 69 БТР, 37 БМП, 249 автомобилей, 537 боевых бронированных машин, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок ЗРК, 13 станций РЭБ, шесть РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении Бахтинки, Борков, Малой Локни, Комаровки и Матвеевки.

    Коментарии (7)
    1 сентября 2024, 00:29 • Новости дня
    Запрет школьникам использовать мобильные телефоны на уроках вступил в силу

    Tекст: Антон Антонов

    С 1 сентября российским школьникам не разрешается использовать мобильные телефоны во время учебных занятий, соответствующий закон вступает в силу в воскресенье.

    Запрет не распространяется на экстренные ситуации, передает ТАСС.

    Также вступает в силу закон, который закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

    Кроме того, обязательными школьными дисциплинами стали предметы «Труд» с изучением беспилотников и «Основы безопасности и защиты Родины» с выездными сборами.

    В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от насилия и оскорблений.

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