Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.0 комментариев
Почти два десятка санаториев в Ессентуках остались без воды из-за аварии
Водоснабжение ограничено в части города Ессентуки из-за коммунальной аварии. В зоне ограничения находятся 300 абонентов, среди которых почти два десятка санаториев и гостиниц, сообщил ГУП «Ставрополькрайводоканал».
Как говорится в сообщении, специалисты ремонтируют водовод в районе санатория «Шахтер», в связи с чем частично снижено давление и временно ограничена подача воды, передает ТАСС. Там добавили, что зоне временного ограничения водоснабжения 300 абонентов, а также санатории «АМО ЗИЛ», «Военный», «Россия», «Сеченова», «Нива», «Москва», «Анджиевского», «Целебный ключ», «Павлова», «Клинический», «Шахтер», «Воронеж», «Исток», Kras Hotel, «Источник», «Родина», «Кавказ», «Дача генерала Николаева» и «Понтос Плаза».
«Ставрополькрайводоканал» сообщает также, что организован подвоз воды, аварию планируют ликвидировать к 18.00 мск воскресенья.