Почти два десятка санаториев в Ессентуках остались без воды из-за аварии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, специалисты ремонтируют водовод в районе санатория «Шахтер», в связи с чем частично снижено давление и временно ограничена подача воды, передает ТАСС. Там добавили, что зоне временного ограничения водоснабжения 300 абонентов, а также санатории «АМО ЗИЛ», «Военный», «Россия», «Сеченова», «Нива», «Москва», «Анджиевского», «Целебный ключ», «Павлова», «Клинический», «Шахтер», «Воронеж», «Исток», Kras Hotel, «Источник», «Родина», «Кавказ», «Дача генерала Николаева» и «Понтос Плаза».

«Ставрополькрайводоканал» сообщает также, что организован подвоз воды, аварию планируют ликвидировать к 18.00 мск воскресенья.