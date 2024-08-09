Психотерапевт рассказал о возможных психотравмах у детей Дурова

Психотерапевт Кульгавчук объяснил, чем грозит родным детям Дурова информация о еще ста детях их отца

Tекст: Татьяна Косолапова

Мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар в интервью РИА «Новости» выразила опасения, что ее дети могут получить психологическую травму в связи с заявлениями их отца о наличии сотни биологических детей. До этого женщина продемонстрировала документы, которые доказывают, что она действительно является матерью троих детей Дурова.



«Несмотря на развитие медицинских технологий и появление новых взглядов на отношения, классическая семья, где родители совместно воспитывают детей, по-прежнему является самой экологичной с психологической точки зрения моделью, к которой стоит стремиться», – говорит Кульгавчук. По словам специалиста, любые иные модели могут приводить к проблемам. Например, дети, рожденные с применением ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), могут переживать, узнав об этом. А рожденные в браке, но пережившие развод родителей дети могут остаться с этой психологической травмой на всю жизнь.

Не являются исключением и ситуации, когда ребенок осознает, что он один из сотни, продолжает психотерапевт. Но в каждом отдельном случае может быть разная реакция. Например, кто-то из таких детей будет, наоборот, идентифицировать себя частью большого сообщества. Специалист отмечает, что в данном случае большое значение для ребенка имеет интерпретация матери.

«Эта ситуация не уникальна. В современном обществе с популяризацией так называемого гражданского брака, являющегося на самом деле, по факту, обыкновенным сожительством, женщины точно так же рожают детей. Мужчины, необремененные обязательствами, затем уходят к другим женщинам, которые их принимают. Люди стали забывать, что дети – это прежде всего ответственность. Как моральная, духовная, так и материальная», – поясняет собеседник. Он отмечает, что ситуаций, когда отец не принимает участия в воспитании, становится все больше.

«Что касается того, как правильно сообщать детям о том, что у них есть братья и сестры от других браков, то данная тема деликатная и требует индивидуального подхода. Часто, узнавая об этом, дети расстраиваются и начинают считать себя менее значимыми. Возможно, без острой необходимости не стоит посвящать детей в эти вопросы», – считает Кульгавчук.

То же самое касается детей, рожденных с помощью ЭКО, делится специалист. Рассказывать им о том, что их биологический родитель не участвует в их воспитании и даже не всегда знает о его существовании, до совершеннолетия не стоит.

«Каждый случай может быть сложным, и я бы рекомендовал обращаться к опытным врачам-психотерапевтам, работающими с такими кейсами. Важно учитывать все вводные, а их тут бывает немало. Более того, при работе с детьми необходимо помнить о принципе «не навреди», – заключил врач.

На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что на протяжении многих лет был донором спермы и у него более 100 биологических детей. Он выразил свое намерение обнародовать ДНК-код.



Комментируя данные высказывания, адвокат Александр Добровинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что никто из сотни детей претендовать на богатство Дурова не сможет. При этом он отметил, что с моральной точки зрения данная информация спорна, так как дети узнают, что они из пробирки, и это может вызвать у них моральные осложнения.