Критику Байденом Грузии объяснили ее невступлением в военные действия с Россией

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Таким образом, можно сделать вывод о политическом давлении и о необъективном подходе, – сказал парламентарий. – Я считаю, что такое отношение к Грузии объясняется тем, что она поставила свои интересы превыше всего и не включилась в военные действия (против России)».

По его словам, «также вызывают раздражение (в США) торгово-экономические отношения Грузии с Китаем, стратегический характер отношений Грузии и Китая, предстоящее строительство Китаем порта в Анаклии».

«Всем можно защищать собственные национальные интересы, а Грузии, получается, нельзя», – сказал Ираклий Кадагишвили.

Он выразил надежду на то, что Вашингтон со временем поймет и оценит позицию Тбилиси.

Ранее президент США Джо Байден выразил «разочарование» «антидемократическими действиями» правительства Грузии в письме президенту страны Саломе Зурабишвили, которая опубликовала его в социальных сетях в пятницу.



