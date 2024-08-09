С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.4 комментария
Критику Байденом Грузии объяснили ее невступлением в военные действия с Россией
Президент США Джо Байден, который выразил «разочарование» «антидемократическими действиями» правительства Грузии в письме президенту страны Саломе Зурабишвили, «не привел ни единого конкретного примера», заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Таким образом, можно сделать вывод о политическом давлении и о необъективном подходе, – сказал парламентарий. – Я считаю, что такое отношение к Грузии объясняется тем, что она поставила свои интересы превыше всего и не включилась в военные действия (против России)».
По его словам, «также вызывают раздражение (в США) торгово-экономические отношения Грузии с Китаем, стратегический характер отношений Грузии и Китая, предстоящее строительство Китаем порта в Анаклии».
«Всем можно защищать собственные национальные интересы, а Грузии, получается, нельзя», – сказал Ираклий Кадагишвили.
Он выразил надежду на то, что Вашингтон со временем поймет и оценит позицию Тбилиси.
Ранее президент США Джо Байден выразил «разочарование» «антидемократическими действиями» правительства Грузии в письме президенту страны Саломе Зурабишвили, которая опубликовала его в социальных сетях в пятницу.