С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.4 комментария
Против экс-главы Астрахани возбудили дело о покушении на мошенничество
Бывший губернатор Астраханской области Олег Полумордвинов стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в суде.
Следственный отдел УФСБ по Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы региона. Как стало известно из материалов дела, Полумордвинов, в сговоре с другими лицами, разработал схему хищения бюджетных средств. В рамках этой схемы он получил доступ к финансированию муниципального контракта и организовал вывод значительной части денежных средств, передает ТАСС.
Судья Денис Яковлев, оглашая материалы дела, уточнил, что обвинение предъявлено по статьям, предусматривающим ответственность за покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. По словам судьи, сумма ущерба, причиненная бюджету, составляет 27,5 млн рублей.
Отмечается, что сам Полумордвинов вину отрицает.
Напомним, в четверг Полумордвинов и ряд городских чиновников были задержаны правоохранительными органами в Астрахани. Их подозревают в оказании общего покровительства за определенное денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства.