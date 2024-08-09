Против экс-главы Астрахани возбудили дело о покушении на мошенничество

Tекст: Дарья Григоренко

Следственный отдел УФСБ по Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы региона. Как стало известно из материалов дела, Полумордвинов, в сговоре с другими лицами, разработал схему хищения бюджетных средств. В рамках этой схемы он получил доступ к финансированию муниципального контракта и организовал вывод значительной части денежных средств, передает ТАСС.

Судья Денис Яковлев, оглашая материалы дела, уточнил, что обвинение предъявлено по статьям, предусматривающим ответственность за покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. По словам судьи, сумма ущерба, причиненная бюджету, составляет 27,5 млн рублей.

Отмечается, что сам Полумордвинов вину отрицает.

Напомним, в четверг Полумордвинов и ряд городских чиновников были задержаны правоохранительными органами в Астрахани. Их подозревают в оказании общего покровительства за определенное денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства.