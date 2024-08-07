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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Современная война изменила облик танка, но не его сущность

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    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    7 августа 2024, 15:56 • Новости дня

    Индийскую атлетку дисквалифицировали на Олимпиаде из-за перевеса

    Индийскую атлетку Пхогат дисквалифицировали на Олимпиаде из-за перевеса в 100 граммов

    Индийскую атлетку дисквалифицировали на Олимпиаде из-за перевеса
    @ REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финалистку женского турнира по борьбе на Олимпийских играх в Париже, спортсменку из Индии Винеш Пхогат дисквалифицировали из-за превышения допустимого веса на «несколько десятков граммов».

    Пхогат прошла в финал соревнований по борьбе в весе до 50 кг и в среду должна была встретиться с американкой Сарой-Энн Хильдебрандт, однако провалила второе взвешивание и была дисквалифицирована, сообщили в оргкомитете Олимпиады, передает РИА «Новости». По данным СМИ, перевес составил около 100 граммов.

    Теперь вместо Пхогат в финале выступит кубинка Юснейлис Гусман, которая проиграла ей в полуфинальном поединке, а индианка не получит никакой медали.

    Как сообщает India Today, из-за изнурительных тренировок по сгонке веса Пхогат была госпитализирована в одну из парижских больниц. Спортсменка тренировалась всю ночь, пытаясь уложиться в необходимый вес.

    Винеш Пхогат 29 лет, она является многократным призером чемпионатов Азии, двукратной победительницей Игр Содружества и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. В течение карьеры она выступала в различных весовых категориях – от 48 до 55 кг.

    Ранее кенийскую бегунью дисквалифицировали на Олимпиаде за создание помехи сопернице и лишили ее серебряной медали. После апелляции ей вернули награду.

    5 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
    Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает портал Ynetnews.

    Горбенко не квалифицировалась в финал, она заняла девятое место в результате полуфинальных заплывов. Австралийка Элла Рэмзи снялась с финального заплыва из-за болезни, а Горбенко была первой запасной, передает ТАСС.

    Израильская спортсменка направлялась на ужин МОК, когда узнала о том, что должна выйти на старт. Перед этим она спросила, необходимо ли ей оставить свою экипировку в комнате ожидания на арене, но старшие должностные лица делегации посчитали, что ее участие не понадобится.

    Как следствие, в финальном заплыве участие приняли семь спортсменок, золото завоевала канадка Саммер Макинтош.

    Горбенко является серебряным призером чемпионата мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

    Ранее итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

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    5 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    @ Martin Meissner/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

    Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) гребцом сборной Саудовской Аравии Хусейном Алирезом, передает ТАСС. На нем Чеккон запечатлен спящим на земле возле лавочки в парке.

    Ранее Чеккон уже высказывал недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне, сравнивая их с более высоким уровнем организации во время Игр в Токио. В частности, итальянский пловец отмечал отсутствие кондиционеров в номерах.

    Напомним, пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации.

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    7 августа 2024, 12:15 • Видео
    Африканский позор Украины

    МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    6 августа 2024, 11:59 • Новости дня
    Двукратный олимпийский чемпион рассказал о червях в еде для спортсменов в Париже

    Daily Mail: Двукратный олимпийский чемпион Адам Пити рассказал о червях в еде для спортсменов в Париже

    Двукратный олимпийский чемпион рассказал о червях в еде для спортсменов в Париже
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортсмены, питающиеся в Олимпийской деревне в Париже, находят в еде червей, рассказал двукратный олимпийский чемпион британский пловец Адам Пити, комментарий которого приводит газета Daily Mail.

    По его словам, в Рио-де-Жанейро и Токио еда была отличной, а в Париже нет достаточного числа вариантов белковой пищи. Чтобы поесть, приходится выстаивать в длинных очередях, передает ТАСС.

    Пити поинтересовался, почему он не может поесть мяса, а в его любимой рыбе люди «находят червей».

    «Я просто хочу, чтобы люди лучше справлялись со своей работой. Думаю, что именно спортсмены могут лучше всего предать ситуацию огласке», – добавил он.

    Ранее спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина МОК.

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    5 августа 2024, 14:19 • Новости дня
    Российский журналист рассказал о последствиях купания в Сене
    Российский журналист рассказал о последствиях купания в Сене
    @ MATSUO.K/AFLO SPORT/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корреспондент газеты «Спорт-экспресс» Дмитрий Кузнецов, искупавшийся в Сене по приезде во Францию, рассказал, что чувствует себя хорошо, но сообщил также, что принял меры предосторожности.

    По его словам, был момент, что лицо чесалось после заплыва, но это, вероятно, из-за жары и отсутствия кондиционеров в парижском метро, передает ТАСС.

    Как сказал Кузнецов, он облил голову хлоргексидином после заплыва и держал закрытым рот, когда прыгал в реку.

    Ранее швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за желудочной инфекции.

    Напомним, 4 августа бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене на Олимпиаде в Париже.

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    5 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

    Парагвайскую пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за нарушение правил

    Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте
    @ REUTERS/Issei Kato

    Tекст: Кристина Цыцура

    Олимпийский комитет Парагвая исключил пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни за то, что она ночевала вне ее территории, сообщает издание As.

    По данным СМИ, 20-летняя спортсменка получила уведомление от Олимпийского комитета Парагвая с требованием немедленно покинуть Олимпийскую деревню. Причиной данного решения названо то, что ее присутствие «создает неподходящую атмосферу в команде Парагвая», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Игры в Париже стали для Алонсо вторыми в ее карьере. Она участвовала в заплыве на 100 метров баттерфляем, но не смогла пройти в следующий раунд, заняв шестое место.

    После соревнований парагвайская пловчиха объявила в социальных сетях о завершении своей карьеры.

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    4 августа 2024, 21:50 • Новости дня
    Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене

    Tекст: Ольга Иванова

    После соревнований на Олимпиаде в Париже у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель выявили кишечную инфекцию, сообщает газета Nieuwsblad.

    Как сообщил источник газеты, спортсменка болеет четыре дня и находится в больнице. На соревнованиях она заняла 38-е место, передает ТАСС.

    Плавательная часть триатлона проходила в реке Сена.

    Ранее в воскресенье организаторы отменили воскресную тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на ОИ в Париже из-за плохого качества воды в Сене.

    Кроме того, триатлонистка Рахел Кламер заявила, что триатлонисты из Нидерландов, принявшие участие в ОИ в Париже, не получили удовольствия от заплыва в Сене: вода была грязной, а условия – несправедливыми.

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    7 августа 2024, 01:18 • Новости дня
    Алжирский трансгендер вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу
    Алжирский трансгендер вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф одержала победу в полуфинале женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг в Париже, сообщают информационные агентства.

    Хелиф прошла в финал турнира, победив Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда, передает ТАСС.

    Напомним, к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже оказались допущены алжирская и тайваньская боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели. Международный олимпийский комитет счел гендерные тестирования спортсменов незаконными.

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    4 августа 2024, 20:34 • Новости дня
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли серебро Олимпиады в парах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.

    В финале они уступили место итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (3-й номер посева) со счетом 6:2, 1:6, 7:10, передает РИА «Новости».

    Андреева и Шнайдер cтали первыми медалистами из России на Играх в Париже.

    Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

    Коментарии (27)
    5 августа 2024, 15:07 • Новости дня
    Теннисиста Кафельникова представили нейтральным спортсменом в трансляции Олимпиады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Телеканал Eurosport во время трансляции финального матча в мужском одиночном разряде на ОИ в Париже представил российского теннисиста Евгения Кафельникова нейтральным спортсменом.

    По окончании матча канал показал титр с перечислением победителей Олимпиады среди мужчин в XXI веке, при этом напротив фамилии Кафельникова, выигравшего золото игр 2000 года, вместо российского флага был изображен флаг, под которым выступают нейтральные спортсмены из России и Белоруссии на ОИ в Париже, передает ТАСС.

    Ранее МОК уже оправдывался за плакат Олимпиады–2024 с Еленой Исинбаевой и флагом России.

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    5 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте

    Сенатор Долгов: В США боятся российских спортсменов, поэтому пытаются их изолировать

    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте
    @ Chicago Tribune/TNS/ABACA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе понимают, что российские спортсмены способны в честной борьбе одолеть иностранных атлетов. Поэтому США пытаются вытеснить россиян из любых соревнований, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее СВР сообщила о готовящейся в США кампании по дискредитации российских спортсменов.

    «Спорт, будучи компонентом «мягкой силы», всегда являлся важной составляющей влияния каждой страны. Поэтому ожидать прекращения атак на российских атлетов даже после отстранения от Олимпиады не следует. Мечта западных политиков – полностью исключить россиян из любых международных соревнований», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем более что российские спортсмены для американцев представляют реальную и конкурентоспособную угрозу на рингах, катках, беговых дорожках и бассейнах. Мы выработали хорошую и крепкую школу тренировки силовых и моральных качеств атлетов. И в этом смысле Штаты нас даже боятся», – отмечает он.

    «К борьбе с Россией пытаются привлечь откровенных предателей, таких как Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Однако противостояние с собственной страной никогда ничем хорошим не заканчивалось. Уверен, что оба понесут заслуженное наказание. Это закономерная судьба для любого перебежчика. При этом их деятельность вообще ничего общего со спортом не имеет», – подчеркивает собеседник.

    «Вся ситуация полностью объясняется политическими интересами США и их союзников. Западные страны давно пытаются перенести имеющиеся разногласия с Москвой на соревновательные подмостки. Более того, они хотят превратить Олимпиаду в средство продвижения собственной идеологии», – акцентирует сенатор.

    «Мы видим, как в Париже на церемонии открытия выступают бородатые женщины, как французы глумятся над собственным культурным наследием. Все это никак не связано с изначальной идеей Кубертена о том, что спорт должен стать связующим международным звеном. Фактически они трансформировали стадионы в арены для выяснения политических отношений. Так сильно увлеклись либеральной пропагандой, что даже забыли о качественной организации самих соревнований», – уточняет он.

    «Каждый день Олимпиады проходит со скандалом: то на боксерском ринге неожиданно встречаются мужчина и женщина, то отменяют тренировки из-за грязной воды в Сене. Однако западным странам не удастся загубить спорт как таковой. Россия и ее партнеры готовы предложить миру качественную альтернативу. Наши стремление к совершенству и любовь к спорту допинговые скандалы не изменят», – заключил Долгов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) предупредила о готовящейся в США новой кампании по дискредитации российских спортсменов. По данным спецслужбы, Штаты планируют опубликовать серию «громких расследовательских материалов», обвиняющих наших атлетов в якобы применении допинга. Цель Вашингтона – дальнейшая изоляция Москвы на международных соревнованиях.

    При этом в провокации будут принимать участие бывшие руководители российской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Именно они намерены курировать проект по дискредитации наших спортсменов. Ключевая сложность, с которой столкнулись США – фабрикация обвинений в тех направлениях, по которым Москва традиционно и безоговорочно является лидером.

    Речь идет о синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике. На этом фоне МВД объявило в розыск Соболевского, пишет ТАСС. В базе министерства уточняется, что экс-замглавы антидопинговой лаборатории обвиняется по уголовной статье, однако по какой именно – не говорится.

    В другом материале агентства сказано, что в розыск также переобъявлен и бывший руководитель центра Родченков. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Напомним, он был заочно арестован еще в сентябре 2017 года.

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    5 августа 2024, 09:45 • Новости дня
    Провалившую допинг-тест из-за собаки польскую гребчиху допустили до ОИ

    ITA: Польскую гребчиху допустили до Олимпиады, несмотря на проваленный из-за собаки допинг-тест

    Провалившую допинг-тест из-за собаки польскую гребчиху допустили до ОИ
    @ Rafal Oleksiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полька Дорота Боровская, выступающая в гребле на каноэ, сможет принять участие в ОИ в Париже, несмотря на положительный результат допинг-пробы, сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

    В июне спортсменка сдала допинг-пробу, в которой был обнаружен клостебол (синтетический анаболический андрогенный стероид (ААС), производное тестостерона), передает ТАСС.

    Как говорится в сообщении, CAS признал, что Боровская нарушила антидопинговые правила, но сделала это не по своей воле, и теперь она может свободно участвовать в соревнованиях.

    В ходе разбирательства польская спортсменка представила доказательства того, что у нее был «непреднамеренный контакт» с клостеболом, содержащимся в лекарстве для лечения травм ее собаки, что привело к положительному результату допинг-теста. Суд счел, что низкое содержание препарата, усвоенного гребчихой, не дало ей никакой выгоды.

    Ранее на женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин.

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    5 августа 2024, 00:22 • Новости дня
    Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями ОИ

    Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с серебряными медалями ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистам из России запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпийских игр, сообщил Sport24.

    После финального матча, в котором Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини и Сара Эррани, была организована пресс-конференция. Организаторы мероприятия спешно увели теннисисток и запретили снимать их, отметив, что фотографировать запрещено, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Sport24.

    Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.

    Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

    Коментарии (2)
    6 августа 2024, 15:07 • Новости дня
    Экс-судья обвинил Международную федерацию фехтования в коррупции на Олимпиаде

    Экс-судья обвинил Международную федерацию фехтования в коррупции на Олимпийских играх

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший судья по фехтованию на саблях немец Маркус Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в коррупции на Олимпийских играх в Париже.

    Как приводит слова Шульца издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на репортаж телеканала ARD, его бывший тренер сообщил ему о поездке на Олимпиаду и предложил «определенные льготы», уточнив, что самому ему предложили 5 тыс. евро. Шульц рассказал, что отказался. И тогда он сказал мне: «Не будь наивным. Ты никогда не станешь лучшим судьей. Ты либо играешь с нами, либо против нас».

    По его словам, система заточена на мошенничество на Олимпиаде, поскольку она – единственное соревнование по фехтованию, которое каким-то образом привлекает внимание всего мира, и именно поэтому в фехтовании всем манипулируют, чтобы как можно меньше было оставлено на волю случая.

    Шульц заявил, что проблема кроется в правилах фехтования на саблях, где для подсчета ударов используется электроника, а для проверки решений используется видеозапись, и арбитр все равно имеет огромное влияние.

    Ранее итальянский пловец Томас Чеккон был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

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    4 августа 2024, 20:28 • Новости дня
    Американский пловец установил мировой рекорд на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде

    Американский пловец Финк установил мировой рекорд на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский пловец Роберт Финк завоевал золотую медаль Олимпиады на дистанции 1 500 метров вольным стилем.

    Финк установил мировой рекорд, проплыв за 14 минут 30,67 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал китайцу Сунь Яну (14 минут 31,02 секунды), передает ТАСС.

    Финку 24 года, он выиграл третью золотую медаль Олимпиад.

    Ранее лучница из Южной Кореи Лим Си Хен установила мировой рекорд в квалификации на Олимпийских играх в Париже.

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    5 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на ОИ из-за желудочной инфекции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не примут участия в предстоящей смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже из-за желудочной инфекции, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.

    Как сообщили в пресс-службе, изначально в гонке должен был принять участие Бриффод, занявший в индивидуальной гонке на ОИ 49-е место, но из-за заболевания его пришлось заменить на Вестерманна, у которого также обнаружили желудочную инфекцию, после чего было решено, что в соревнованиях будет участвовать Сильвен Фридланс, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник сообщалось, что организаторы ОИ в Париже получили разрешение на проведение смешанной эстафеты по триатлону.

    Напомним, бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене на Олимпиаде в Париже.

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    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    • Британский Сталин собирает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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