Власти Грузии объявили о намерении судить Саакашвили за войну-2008

Грузии объявили о намерении судить Саакашвили и его окружение за войну-2008

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Представители «партии войны» не смогут уйти от публичных ответов на тяжелейшие вопросы, так как на данный момент сняты все риски в международных судах по отношению к Грузии и ее военным, – сказано в заявлении. – События августа 2008 года обязательно должны получить правовую оценку».

«Авантюра «Единого национального движения» 2008 года – это самое большое и тяжелое преступление перед страной и народом в ряду многих совершенных им преступлений. Важно дать этому правовую оценку, что обязательно произойдет после выборов», – отмечено в заявлении.

Политсовет отмечает, что до сих пор такой судебный процесс не начинался, так как «в международных судах в Страсбурге и в Гааге проводились процессы (по обстоятельствам войны-2008), которые завершились победой Грузии».

«Сейчас нет и теоретического риска, чтобы на международном уровне была наложена ответственность на Грузию, ее армию и даже одного грузинского солдата, поэтому настало время, чтобы общественность узнала полную правду, а все факты получили правовую оценку», – подчеркивает «Грузинская мечта».

«Грузинская мечта» также отмечает, что «за предательскими преступлениями «Нацдвижения» последовали тяжелейшие итоги – Грузия потеряла два своих исторических региона, погибли сотни солдат и гражданских лиц, а 30 тыс. человек стали беженцами».

«Недопустимо, чтобы преступление такого масштаба осталось безнаказанным и без правовой оценки», – говорится в заявлении.

«Грузинская мечта» предполагает, что прежние власти Грузии «сознательно в 2008 году устроили тяжелейшие провокации и выполняли антигосударственные задания из-за рубежа».

«Мы будем истцами в этом процессе, а «Национальное движение» должно будет коллективно ответить за предательское преступление перед страной и народом. Подчеркиваем, что все это не облегчает совершенных Россией преступлений. Факт, что именно Российская Федерация ответственна за оккупацию территорий Грузии», – сказано в заявлении.