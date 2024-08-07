Глава крымской миссии Смирнов предложил ввести уголовное преследование «ждунов»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Ждунами» в новых регионах России и Крыму называют тех, кто ждет прихода украинской власти, дискредитируя при этом Россию, передает РИА «Новости».

По словам Смирнова, понятие «ждун» нужно закрепить законодательно, что позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Он добавил, что кроме административного и уголовного преследования, «ждунов» нужно лишать гражданства России и выдворять из страны.

Смирнов отметил, что Крымская межнациональная миссия готова инициировать обсуждение этого вопроса в публичной плоскости.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что притаившихся в Новороссии и Донбассе вредителей России необходимо изобличать и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири.