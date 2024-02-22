Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря
Зампред Совбеза Медведев предложил отправлять на перевоспитание «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря
Притаившихся в Новороссии и Донбассе вредителей России необходимо изобличать и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, получивших российские паспорта, но продолжающих ждать новые танки «ждунов» нужно отправлять на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря, передает ТАСС.
Медведев подчеркнул, что на самом деле тех, кто ждет прихода украинских танков, «не так много», однако есть те, кто просто ожидает, кто победит, чтобы занять его сторону.
«Такие люди там, безусловно, есть. Тем не менее мы должны работать со всеми... Надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», – резюмировал политик.
Ранее Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы.