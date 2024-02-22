Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

Зампред Совбеза Медведев предложил отправлять на перевоспитание «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

Tекст: Александра Юдина

По его словам, получивших российские паспорта, но продолжающих ждать новые танки «ждунов» нужно отправлять на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря, передает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что на самом деле тех, кто ждет прихода украинских танков, «не так много», однако есть те, кто просто ожидает, кто победит, чтобы занять его сторону.

«Такие люди там, безусловно, есть. Тем не менее мы должны работать со всеми... Надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», – резюмировал политик.

Ранее Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы.