Зампред Совбеза Медведев: Попытки отнять у России новые регионы приведут к третьей мировой

Tекст: Александра Юдина

По его словам, эти территории включены в российскую Конституцию законным путем в результате референдумов, если Киев собирается их «забрать», ситуация приведет к мировой катастрофе и полноценной третьей мировой войне, передает ТАСС.

При этом Медведев отметил, что ядерная война может начаться непреднамеренно, например, в случае атаки переданным Украине самолетом F-16 по российской территории.

«Непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», – подчеркнул политик.

Кроме того, зампред добавил, что несмотря на то, что говорят «эти умники в НАТО» касательно поставок Киеву самолетов F-16, летать с украинской территории «им неоткуда».

«Какой-нибудь самолет стартанет из страны НАТО – что это? Нападение на Россию», – отметил он, заметив, что такое может произойти «почти случайно» и даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и США.

Ранее в США сочли переход ВСУ к обороне предвестником поражения Украины.