Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы
Зампред Совбеза Медведев: Попытки отнять у России новые регионы приведут к третьей мировой
Попытки отнять у России Донбасс и Новороссию, которые воссоединились с Россией законно по итогам референдумов, приведут к глобальному конфликту, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, эти территории включены в российскую Конституцию законным путем в результате референдумов, если Киев собирается их «забрать», ситуация приведет к мировой катастрофе и полноценной третьей мировой войне, передает ТАСС.
При этом Медведев отметил, что ядерная война может начаться непреднамеренно, например, в случае атаки переданным Украине самолетом F-16 по российской территории.
«Непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», – подчеркнул политик.
Кроме того, зампред добавил, что несмотря на то, что говорят «эти умники в НАТО» касательно поставок Киеву самолетов F-16, летать с украинской территории «им неоткуда».
«Какой-нибудь самолет стартанет из страны НАТО – что это? Нападение на Россию», – отметил он, заметив, что такое может произойти «почти случайно» и даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и США.
Ранее в США сочли переход ВСУ к обороне предвестником поражения Украины.