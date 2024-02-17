Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
В США сочли переход ВСУ к обороне предвестником поражения Украины
Business Insider: Переход ВСУ к обороне предвещает поражение Украины
Украинская армия перешла к стратегии «активной обороны», которая привела немецкие войска к поражению во Второй мировой войне, пишет Business Insider.
Как говорится в статье Business Insider, в 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немцы перешли в мобильную агрессивную оборону на Восточном фронте, пытаясь остановить непрерывную серию наступлений Советской армии, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что сегодня Украина повторяет тактику немецкой армии 80-летней давности. «Но если такой подход не смог остановить Красную армию от захвата Берлина в 1945 году, то сможет ли он спасти Украину сегодня?», – задается вопросом автор статьи.
Эта стратегия не принесет Украине победу и не позволит вернуть утраченные территории, а для проведения наступлений у украинской армии попросту нет необходимых средств, резюмировал он.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне.