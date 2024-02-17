Business Insider: Переход ВСУ к обороне предвещает поражение Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в статье Business Insider, в 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немцы перешли в мобильную агрессивную оборону на Восточном фронте, пытаясь остановить непрерывную серию наступлений Советской армии, передает РИА «Новости».

Издание пишет, что сегодня Украина повторяет тактику немецкой армии 80-летней давности. «Но если такой подход не смог остановить Красную армию от захвата Берлина в 1945 году, то сможет ли он спасти Украину сегодня?», – задается вопросом автор статьи.

Эта стратегия не принесет Украине победу и не позволит вернуть утраченные территории, а для проведения наступлений у украинской армии попросту нет необходимых средств, резюмировал он.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне.