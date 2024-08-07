Стала известна причина ДТП с автобусом в Волгоградской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, водитель автобуса 1986 года рождения, двигаясь со стороны Волгограда в Москву, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «Ивеко», передает ТАСС.

Как сообщили в Михайловской центральной районной больнице, в лечебное учреждение доставлены 15 человек, в том числе дети 8, 12 и 14 лет, все амбулаторные и один взрослый амбулаторный, 11 человек госпитализировали

Ранее в ГУ МВД по региону сообщили, что автобус, ехавший из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, один человек погиб, 16 пострадали.