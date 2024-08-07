Умер водитель врезавшегося в поезд под Волгоградом грузовика

Названо самое скачиваемое мобильное приложение в России

«VK видео» стало самым скачиваемым приложением в Google Play и AppStore у россиян

Tекст: Валерия Городецкая

В тройку популярных в России приложений в AppStore также вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра смешных картинок, передает ТАСС.

Как сообщили в компании VK, количество скачиваний «VK видео» в 4,5 раза превысило среднемесячные значения.

Ранее видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.