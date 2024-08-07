Умер водитель врезавшегося в поезд под Волгоградом грузовика

«Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.0 комментариев
«Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.0 комментариев
Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.6 комментариев
«VK видео» стало самым скачиваемым приложением в Google Play и AppStore у россиян
В тройку популярных в России приложений в AppStore также вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра смешных картинок, передает ТАСС.
Как сообщили в компании VK, количество скачиваний «VK видео» в 4,5 раза превысило среднемесячные значения.
Ранее видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.
Генерал ВСУ в отставке обнаружил изменения в военных обещаниях руководства Украины
Руководство Украины хочет заключить мир из-за потери веры в возможную победу. Такое мнение высказал генерал украинских вооруженных сил в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей». Украинское руководство озвучивает «желание о мире», но не произносит слов «победа» в последние полгода, заявил Кривонос в интервью, передает «Газета.Ru».
Он добавил, что киевский режим потерял свыше 20% территории, которые он не сможет вернуть. «Подозреваю, что нас сливают, мягко говоря», – заключил генерал.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем.
Минобороны: 300 боевиков и 11 танков ВСУ атаковали Курскую область
С 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ отражают атаки и наносят огневое поражение у границы и резервам на территории Сумской области.
Авиация ВС России поразила сосредоточения живой силы и техники ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловод и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения вышли резервы российской группировки войск на Курском направлении.
Уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.
Ранее ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации на границе Курской области.
Военный эксперт Рожин счел украинскую атаку на границу Курской области «не просто рейдом ДРГ»
По оценке Рожина, ВСУ «пока» привлекли к операции «силы до двух бригад» под прикрытием «существенного количества средств ПВО». Он отметил в Telegram, что два ЗРК «днем были уничтожены» российскими военными. Рожин также пишет о «подтягивании противником резервов из района Шостки». Он считает, что украинские силы попытаются «закрепиться в приграничных районах».
Кроме того, он процитировал мнение, что действия ВСУ в Судже во вторник днем можно назвать «разведкой перед боем» для выявления огневых точек обороны.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своих оценках также заявил в Telegram о «большом количестве ПВО», которое ВСУ «стянули к границе с Курской областью». «Мешает им наша авиация. Но у нас появился шанс сильнее прорядить их системы ПВО. И, судя по всему, мы это начали делать», – заявил он.
Напомним, Министерство обороны России сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.
В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.
Настоятель монастыря в Курской области игумен Питирим сообщил о разрушении храмов в результате обстрела со стороны ВСУ
Игумен сообщил, что «разрушены оба храма монастыря, братские корпуса пострадали», передает ТАСС.
РИА «Новости» он сообщил, что «разбит и сожжен собор монастырский, главный». Кроме того, «поврежден братский корпус, храмовый корпус», а «ближе к вечеру подожжен Покровский храм», «остались только стены».
При этом пострадавших, как сообщил игумен, нет.
Напомним, утром 6 августа в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. После огневой подготовки ВСУ направили 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин в атаку в Курской области.
Вечером Минобороны России сообщило, что уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.
ВСУ возобновили обстрел города Суджа. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, недалеко от города.
«Хезболла» пообещала Израилю «чувствительный и эффективный» ответ на убийство Хании
«Удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана, они будут непременно нанесены», – сказал Насрулла, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar. Он добавил, что ответ будет «сильным, чувствительным и эффективным».
Ранее «Хезболла» продемонстрировала ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.
Минобороны: Остатки ДРГ Украины выбиты на свою территорию и блокированы российскими силами
Украинская ДРГ понесла потери после ударов беспилотников, авиации и артиллерии ВС России, после чего отступила на свою территорию, где около госграницы ее блокировали российские подразделения, указало ведомство в своем Telegram-канале.
После ряда ударов, остатки диверсантов ушли на украинскую территорию, им продолжают наносить огневое поражение, заключили в Минобороны.
Ранее министерство перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что боестолкновения ведутся в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ.
Ряд немецких граждан все чаще отправляются за дешевыми продуктами в Польшу или в «русские точки», сказала одна из собеседниц RT.
«Так многие делают. В русских магазинах вкуснее», – пояснила женщина.
Проживающая в Гамбурге Анна указала, что в российские магазины ходят как немцы, так и украинцы, при этом они разговаривают там на русском языке.
Глава волонтерского проекта «Путь домой» Анатолий Бублик сообщил, что за два с половиной года в части немецких регионов мясо стало дороже на 200-220%, сахар – на 60%.
Военкор Котенок рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ
«На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем», – написал Котенок в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».
По словам военкора, убежища расположены под корпусами госпиталя, в которых находятся раненые бойцы ВСУ и российские военнопленные.
Ранее прятавшегося в бункере после начала СВО Зеленского сравнили с «ходячим трупом».
Врио главы Курской области Смирнов: В двух районах продолжаются бои
Бои на границе идут в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ, сообщил Смирнов, передает ТАСС.
Ранее Минобороны перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область.
NYT: Бойцы ВСУ сдали позиции за считаные дни из-за бессмысленных приказов
Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали командование, что ВС России готовятся наступать на Торецк, а уже июне 41-я бригада выдвинулась туда из Часова Яра, и уже через два дня после завершения ротации они были атакованы, передает РИА «Новости».
Как пишет издание, сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, так как не ориентируется на местности, командира бригады также критиковали за долгие раздумья на меняющуюся обстановку и неясные приказы.
Замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что «позиции, удерживавшиеся годами, пали за считаные дни».
New York Times пишет, что 41-я бригада опубликовала заявление, в котором говорится, что она «возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов».
Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка.
Как пишет Sekunda media, «жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться». В правительстве региона призвали жителей «не поддаваться на информационные провокации».
Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что «Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме», передает РИА «Новости».
В центре информирования граждан сообщили, что в «Курчатове все спокойно». Указывается, что при угрозах ракетной опасности или атаки БПЛА жителям следует придерживаться стандартных инструкций – «оставаться в доме, зайти в комнату, где нет окон». Подчеркивается, что «эвакуаций не проводится», передает ТАСС.
Главк МЧС по Курской области предупредил, что в социальных сетях и пабликах «появляется много фейковой информации» об эвакуации на фоне атак ВСУ.
Правительство Курской области сообщило в Telegram о том, что в Сети «распространяется фейковое видео», в котором врио губернатора Алексей Смирнов якобы «собирает мужчин в ополчение». Как пояснили власти региона, украинские спецслужбы использовали реальное видеообращение Смирнова, но заменили звуковую дорожку с помощью нейросети.
На оригинальной записи Смирнов говорит не об ополчении, а о необходимости сохранять спокойствие: «Уважаемые куряне! Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая».
Напомним, Корпунков опроверг сообщения об украинских обстрелах Курской АЭС в Курчатове.
Галкин назвал выдумками сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Пугачева намерена дать большой сольный концерт в России, Галкин сказал: «Выдумки от начала до конца».
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил о планах Пугачевой выступить в России и попытаться повлиять на то, чтобы с ее супруга сняли статус иноагента, передает РИА «Новости».
Ранее Пугачева заявила, что вооруженные конфликты не позволяют ей выступать на сцене.
В ФССП заявили о готовности арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова
В ФССП уточнили, что специализированное отделение судебных приставов по Дагестану получило на исполнение постановление регионального управления ФНС о взыскании налоговой задолженности в размере 79 376 334,14 рублей, передает РБК.
В пресс-службе добавили, что приставом-исполнителем принимаются законные меры об исполнительном производстве, вплоть до ареста имущества.
«Предположительно, в список имущества входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк. В котором: Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser, Toyota Tacoma», – говорится в сообщении.
Федеральная налоговая служба (ФНС) 1 июля арестовала счета Нурмагомедова, задолжавшего 297 млн рублей. 23 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении спортсмена.
Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации
«Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.
«Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.
Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.
Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».
На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».
Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.
Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».