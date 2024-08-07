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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    6 комментариев
    7 августа 2024, 09:18 • Новости дня

    Морпех «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия

    Морпех ВС России «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия

    Морпех «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпех 40-й бригады ТОФ с позывным «Адвокат» рассказал, как военные ВСУ вешают на себя российские знаки различия.

    По его словам, в одном из боев за Камышеваху он едва не погиб, поскольку военные из украинской ДРГ налепили на себя российские знаки различия.

    «Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», – передает RT слова морпеха.

    По его словам, один из военных ВСУ выстрелил в его сторону, но он успел отскочить и начал бой.

    Напомним, в июле 2023 года президент Владимир Путин своим указом присвоил 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригаде морской пехоты почетное наименование «гвардейская».

    6 августа 2024, 18:03 • Новости дня
    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область

    Минобороны: 300 боевиков и 11 танков ВСУ атаковали Курскую область

    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные направили до 300 человек при поддержке 11 танков на российские позиции в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    С 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ отражают атаки и наносят огневое поражение у границы и резервам на территории Сумской области.

    Авиация ВС России поразила сосредоточения живой силы и техники ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловод и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения вышли резервы российской группировки войск на Курском направлении.

    Уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    Ранее ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации на границе Курской области.

    Коментарии (26)
    7 августа 2024, 03:17 • Новости дня
    Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области

    Военный эксперт Рожин счел украинскую атаку на границу Курской области «не просто рейдом ДРГ»

    Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Военный аналитик Борис Рожин полагает, что атака на границу Курской области является «достаточно масштабной операцией» вооруженных сил Украины, а не «просто рейдом ДРГ».

    По оценке Рожина, ВСУ «пока» привлекли к операции «силы до двух бригад» под прикрытием «существенного количества средств ПВО». Он отметил в Telegram, что два ЗРК «днем были уничтожены» российскими военными. Рожин также пишет о «подтягивании противником резервов из района Шостки». Он считает, что украинские силы попытаются «закрепиться в приграничных районах».

    Кроме того, он процитировал мнение, что действия ВСУ в Судже во вторник днем можно назвать «разведкой перед боем» для выявления огневых точек обороны.

    Военный обозреватель Даниил Безсонов в своих оценках также заявил в Telegram о «большом количестве ПВО», которое ВСУ «стянули к границе с Курской областью». «Мешает им наша авиация. Но у нас появился шанс сильнее прорядить их системы ПВО. И, судя по всему, мы это начали делать», – заявил он.

    Напомним, Министерство обороны России сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

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    6 августа 2024, 22:44 • Новости дня
    ВСУ разрушили храмы мужского монастыря в Курской области

    Настоятель монастыря в Курской области игумен Питирим сообщил о разрушении храмов в результате обстрела со стороны ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

    Игумен сообщил, что «разрушены оба храма монастыря, братские корпуса пострадали», передает ТАСС.

    РИА «Новости» он сообщил, что «разбит и сожжен собор монастырский, главный». Кроме того, «поврежден братский корпус, храмовый корпус», а «ближе к вечеру подожжен Покровский храм», «остались только стены».

    При этом пострадавших, как сообщил игумен, нет.

    Напомним, утром 6 августа в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. После огневой подготовки ВСУ направили 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин в атаку в Курской области.

    Вечером Минобороны России сообщило, что уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    ВСУ возобновили обстрел города Суджа. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, недалеко от города.

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    6 августа 2024, 19:43 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области

    Минобороны: Остатки ДРГ Украины выбиты на свою территорию и блокированы российскими силами

    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Остатки украинской диверсионной разведгруппы отступили с территории Курской области, их попытка закрепиться на примыкающей к границе земле не увенчалась успехом, сообщило Минобороны России.

    Украинская ДРГ понесла потери после ударов беспилотников, авиации и артиллерии ВС России, после чего отступила на свою территорию, где около госграницы ее блокировали российские подразделения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После ряда ударов, остатки диверсантов ушли на украинскую территорию, им продолжают наносить огневое поражение, заключили в Минобороны.

    Ранее министерство перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что боестолкновения ведутся в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ.

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    6 августа 2024, 19:23 • Новости дня
    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои

    Врио главы Курской области Смирнов: В двух районах продолжаются бои

    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боестолкновения с украинскими боевиками ведутся в двух районах Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов во вторник вечером.

    Бои на границе идут в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ, сообщил Смирнов, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область.

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    6 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов

    NYT: Бойцы ВСУ сдали позиции за считаные дни из-за бессмысленных приказов

    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики 41-й мехбригады ВСУ, переброшенные под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы воевать из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства, сообщает New York Times со ссылкой на заявления украинских военных.

    Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали командование, что ВС России готовятся наступать на Торецк, а уже июне 41-я бригада выдвинулась туда из Часова Яра, и уже через два дня после завершения ротации они были атакованы, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, так как не ориентируется на местности, командира бригады также критиковали за долгие раздумья на меняющуюся обстановку и неясные приказы.

    Замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что «позиции, удерживавшиеся годами, пали за считаные дни».

    New York Times пишет, что 41-я бригада опубликовала заявление, в котором говорится, что она «возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов».

    Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка.

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    7 августа 2024, 00:33 • Новости дня
    Украинские спецслужбы запустили фейк о «скором захвате» Курской АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Курчатова и Курчатовского района поступают звонки с ложной информацией о том, что вооруженные силы Украины якобы близки к «захвату» Курской АЭС, сообщают СМИ. В правительстве региона указали, что данная информация является фейком и «ничем не обоснована».

    Как пишет Sekunda media, «жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться». В правительстве региона призвали жителей «не поддаваться на информационные провокации».

    Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что «Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме», передает РИА «Новости».

    В центре информирования граждан сообщили, что в «Курчатове все спокойно». Указывается, что при угрозах ракетной опасности или атаки БПЛА жителям следует придерживаться стандартных инструкций – «оставаться в доме, зайти в комнату, где нет окон». Подчеркивается, что «эвакуаций не проводится», передает ТАСС.

    Главк МЧС по Курской области предупредил, что в социальных сетях и пабликах «появляется много фейковой информации» об эвакуации на фоне атак ВСУ.

    Правительство Курской области сообщило в Telegram о том, что в Сети «распространяется фейковое видео», в котором врио губернатора Алексей Смирнов якобы «собирает мужчин в ополчение». Как пояснили власти региона, украинские спецслужбы использовали реальное видеообращение Смирнова, но заменили звуковую дорожку с помощью нейросети.

    На оригинальной записи Смирнов говорит не об ополчении, а о необходимости сохранять спокойствие: «Уважаемые куряне! Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая».

    Напомним, Корпунков опроверг сообщения об украинских обстрелах Курской АЭС в Курчатове.

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    6 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

    Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Россия не собирается использовать украинские методы в рамках текущего конфликта. Офис Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему активно помогают западные государства. Опускаться до их уровня Москва не намерена, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ.

    «Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

    Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

    На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

    Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».

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    6 августа 2024, 12:23 • Новости дня
    Стало известно о переходе ВСУ на самодельные мины с умными датчиками

    Сапер: ВСУ переходят на самодельные мины с умными датчиками из-за нехватки боеприпасов

    Стало известно о переходе ВСУ на самодельные мины с умными датчиками
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ все чаще используют самодельную взрывчатку с недорогими датчиками для коптеров и умных домов на фоне нехватки армейских мин. Саперы армии России изучают нововведения противника и учат новобранцев не попадаться на уловки противника, сообщил инструктор-сапер с позывным Гном.

    По его словам, в приоритете изучения саперов разные платы управления и взрыватели, особое внимание уделяется «сюрпризам», которые могут стоять с платами управления и переделаны под разные датчики, передает ТАСС.

    Гном рассказал, что в ВСУ это развито из-за нехватки массовых инженерных боеприпасов, украинцы вынуждены мастерить разного рода СВУ и ставить на взрыватели по принципу плат управления.

    По словам инструктора, эти датчики встречаются в системах умных домов и даже в подъездах многоквартирных зданий – чтобы зажигать свет, при этом на поле боя саперы им находят различное применение. Гном добавил, что за год число подобных умных ловушек у ВСУ выросло «на 1000%».

    Он добавил, что армейские мины тоже модифицируются датчиками управления под различные задачи. На полигонах в ЛНР с новобранцами и бойцами на переподготовке внимательно изучают возможные ловушки.

    Ранее боец с позывным Монтана рассказал о заминированном ВСУ зайце.

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    6 августа 2024, 20:37 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ потратили последние силы при атаке на Курскую область
    Алаудинов: ВСУ потратили последние силы при атаке на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия истратила последние резервы на границе с Курской областью, после этого нападения ВС России окажутся на «финишной прямой» специальной военной операции, заявил замглавы Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    В ближайшие дни ресурсы и резервы ВСУ, скопленные у границы Курской области, будут уничтожены, после этого ВС России выйдут на «финишную прямую по завершению СВО», заявил Алаудинов, передает РИА «Новости».

    После этого вряд ли кто-то сможет остановить российские силы, заключил он.

    Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Курскую область. Минобороны называло подразделения ВСУ, участвовавшие в атаке на регион.

    Коментарии (12)
    6 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
    ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
    @ Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, уничтожены РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, нанесено поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 235 беспилотников, 561 ЗРК, 16 776 танков и других бронемашин, 1396 машин РСЗО, 12 904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 419 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    6 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Кимаковский заявил о скором освобождении Торецка

    Кимаковский: Освобождение Торецка в ДНР станет «успехом лета»

    Кимаковский заявил о скором освобождении Торецка
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Торецк зажимается в клещи, по его мнению, в ближайшее время ВС России освободят город – «это будет успехом лета».

    По его словам, ВС России продвигаются в районе Торецка, в день иногда получается пройти километры расстояния. Кимаковский добавил, что в ближайшее время можно будет услышать о серьезных боях в самом городе, передает РИА «Новости».

    «И я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт, потому что он штурмуется не в лоб, а штурмуется справа и слева – то есть потихоньку зажимается в клещи. И я думаю, это будет такой очень хороший успех этого лета», – сказал Кимаковский.

    Ранее ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов.

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    6 августа 2024, 14:10 • Новости дня
    ФСБ: Пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области
    ФСБ: Пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Погранслужба ФСБ отразила вооруженную провокацию на границе Курской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Как сообщили в ЦОС, утром 6 августа ВСУ на участке границы в Курской области совершили вооруженную провокацию, обстреляв приграничные населенные пункты, передает ТАСС.

    Там добавили, что пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии.

    Напомним, 31 июля украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области.

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    6 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Девушка погибла при атаке ВСУ на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате утреннего обстрела города Суджа Курской области со стороны Украины погибла местная жительница, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

    Всего в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области пострадали 13 человек, в том числе четверо детей, написал Смирнов в Telegram-канале.

    «Как уже сообщалось, два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, – в городе Судже. Позднее за медицинской помощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском», – сообщил он.

    Во вторник украинские войска предприняли попытку проникнуть на территорию Курской области, пограничники ФСБ и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы.

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    6 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    ВСУ возобновили обстрел города Суджа в Курской области
    ВСУ возобновили обстрел города Суджа в Курской области
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска возобновили обстрел приграничного города Суджа в Курской области во вторник вечером, сообщил глава города Виталий Слащев.

    «Сейчас обстрелы опять», – сказал он РИА «Новости».

    В результате атаки ранения получили два ребенка. Дети ранены по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона. Пострадавшие направлены в Курскую областную больницу, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Напомним, утром 6 августа в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса.

    Коментарии (18)
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    Десять лет назад, 6 августа 2014 года, в России были введены так называемые продовольственные контрсанкции – ограничения на поставки иностранной сельхозпродукции. Эти меры стали основой для многих других, направленных на рост российской продовольственной независимости. И результаты были достигнуты даже в областях, где отечественное сельское хозяйство переживало глубокий кризис, – например, в виноделии. Подробности

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    ВСУ совместили ротацию бригад с отступлением

    Ротации бригад ВСУ в Донбассе привели к очередному скандалу. По данным западных СМИ, украинским солдатам отдают «бессмысленные приказы», из-за которых они сдают позиции. О каких направлениях идет речь и как ВС России могут воспользоваться организационным бардаком в украинских войсках? Подробности

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    Почему Трамп начал проигрывать

    В ходе закрытой партийной видеоконференции Камалу Харрис поддержали 99% делегатов-демократов, ее дальнейшее утверждение кандидатом в президенты США – формальность. Популярность преемницы Джо Байдена растет, тогда как Дональд Трамп теряет позиции и мрачнеет с каждым днем. Почему из фаворита выборов он превращается в аутсайдера? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Британский Сталин собирает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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