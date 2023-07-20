Путин присвоил звание «гвардейской» 40-й отдельной бригаде морпехов

Минобороны объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов

Идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля, сообщило министерство обороны России в среду.

Такое ограничение вводится в связи с прекращением черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, оно начнет действовать с 00.00 мск 20 июля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, предупредило министерство. Несколько морских районов северо-западной и юго-восточной частей международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства.

«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – заключили в ведомстве.

Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.