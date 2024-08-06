Жителей Дальнереченска призвали эвакуироваться

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, в зону затопления попадали 50 домов, жителям рекомендуют эвакуироваться, сотрудники администрации муниципалитета, полиция и спасатели помогают жителям поднять на возвышенности бытовую технику и мебель чтобы сохранить пожитки при заходе воды в дома, передает ТАСС. Там добавили, что для местных жителей в школе №2 на улице Ленина, 33 подготовили пункт временного размещения.

В пресс-службе подчеркнули, что многие местные жители пока отказываются покидать дома.

Специалисты отсыпают дамбу, воду перекачивают насосными станциями в реку Большую Уссурку, чтобы снизить риск подтоплений. На месте работают около 40 спасателей и пожарных, на помощь из Владивостока выдвинулись 15 сотрудников МЧС с плавсредствами и две передвижные насосные станции.

Ранее сообщалось, что более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за прошедших сильных дождей.