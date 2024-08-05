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В Приморье более 20 населенных пунктов отрезало от транспортного сообщения
В Приморье 21 населенный пункт отрезало от транспортного сообщения после дождей
Более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за прошедших сильных дождей, сообщает правительство региона.
Как говорится в сообщении, из-за сильных дождей 5 августа на дорогах Приморья действуют ограничения проезда в 15 муниципалитетах. По данным регионального МЧС, от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт Партизанского, Красноармейского, Чугуевского, Тернейского, Яковлевского, Ольгинского округов и Дальнереченского района, передает РИА «Новости».
Там добавили, что в Чугуевском округе отрезаны села Полыниха и Березовка, в Яковлевском округе без транспортного сообщения остаются села Краснояровка и Орлиное, в Тернейском округе нет проезда к населенным пунктам Максимовка, Амгу, Светлая, Усть-Соболевка, Единка, Самарга, Перетычиха и Агзу. В Дальнереченском районе от «большой земли» отрезаны села Боголюбовка, Поляны и Мартыновы Поляны. В Ольгинском районе отрезанным от транспортного сообщения осталось село Фурманово, в Партизанском округе нет проезда к селу Партизан.В Красноармейском округе от транспортного сообщения отрезаны села Дерсу, Дальний Кут, Молодежное и Мельничное.
Все отрезанные населенные пункты обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания.
Ранее в Примгидромете сообщали, что в Приморском крае объявили штормовое предупреждение, в регионе наблюдаются сильные ливни, существует риск подтопления.