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В Приморье предупредили о сильных ливнях и риске паводка
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение, в регионе наблюдаются сильные ливни, существует риск подтопления, сообщили в Примгидромете.
Ожидается активизация фронтальных разделов вечером 2 августа, ночью и днем 3 августа в западных, центральных, на севере восточных районов края, там прогнозируются локальные сильные дожди и ливни, сообщили в учреждении, передает РИА «Новости».
Также вероятны грозы и порывистый ветер в отдельных районах.
В центральных, западных и северных районах сохранится сложная ситуация с паводком, продолжится развитие дождевого паводка с подъемом воды на 30-150 сантиметров.
Подтопление может затронуть дороги, сельскохозяйственные угодья. Выше всего опасность паводка в Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Лесозаводском, Кировском, Черниговском районах.