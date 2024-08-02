В Приморье предупредили о сильных ливнях и риске паводка

Tекст: Алексей Дегтярев

Ожидается активизация фронтальных разделов вечером 2 августа, ночью и днем 3 августа в западных, центральных, на севере восточных районов края, там прогнозируются локальные сильные дожди и ливни, сообщили в учреждении, передает РИА «Новости».

Также вероятны грозы и порывистый ветер в отдельных районах.

В центральных, западных и северных районах сохранится сложная ситуация с паводком, продолжится развитие дождевого паводка с подъемом воды на 30-150 сантиметров.

Подтопление может затронуть дороги, сельскохозяйственные угодья. Выше всего опасность паводка в Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Лесозаводском, Кировском, Черниговском районах.