Защита потребовала закрыть в США дело обменянного россиянина Конощенка

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

FP: Власти Мали решили разорвать дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов

Tекст: Вера Басилая

Власти Мали заявили, что разрывают дипотношения с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

В коммюнике малийского правительства отмечается, что власти Мали удивлены словам представителя ГУР Украины Андрея Юсова о причастности Украины к нападению вооруженных террористов на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали.

Также власти Мали указали на заявления посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, который «продемонстрировал однозначную поддержку своей страны международному терроризму, в частности в Мали».

В документе указано, что украинские власти не опровергли и не осудили заявления Пивоварова и Юсова, что может говорить «о явной официальной поддержке правительством Украины терроризма в Африке, в Сахеле и, в частности, в Мали», передает ТАСС.

«Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, представляют собой агрессию и поддержку международного терроризма, что является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН», – следует из документа.

В итоге переходное правительство Мали приняло решение «немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной».

Ранее МИД Сенегала сообщило, что посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД страны из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.

Позже Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое, по утверждениям властей страны, публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.

До этого стало известно, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.

Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».