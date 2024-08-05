Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
Защита потребовала закрыть в США дело обменянного россиянина Конощенка
Защита одного из участников обмена заключенными между Россией и Западом, россиянина Вадима Конощенка потребовала у суда в США прекратить дело против него, следует из ходатайства адвоката.
В документе говорится, что президент США Джо Байден полностью помиловал Конощенка по делу, в рамках которого он не признавал себя виновным в окружном суде Нью-Йорка. Отмечается, что в свете помилования Конощенок просит суд прекратить дело окончательно без права обжалования, передает РИА «Новости».
Ранее ФСБ распространила кадры состоявшегося 1 августа обмена осужденными между Россией, США и другими странами. В Россию вернулись Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети.