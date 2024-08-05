Эдварду Билу не стали ампутировать левую ногу

Врачам удалось сохранить левую ногу Эдварду Билу

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в Telegram-канале блогера, Эдварду сохранили его левую ногу. «За это боролись долго и упорно!» – говорится в сообщении, пишут «Известия».

Отмечается, что инфекция ушла не полностью, просто осталась в меньших количествах. Блогеру предстоит долгое восстановление и лечение.

В сообщении подчеркивается, что подобные травмы затягиваются в течение полугода. Автор уточнил, что ногу Эдварда разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблему, которая могла привести к ампутации.

Ранее адвокат Била Хамзата Шаро сообщил, что врачи примут решение об ампутации ноги блогеру в течение суток.

Напомним, суд назначил блогеру 14 суток ареста за драку в центре Москвы, которую он начал в форме полицейского. При этом в мае Эдвард Бил сломал ногу при падении с самоката, после чего у него в месте перелома началось нагноение.