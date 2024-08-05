Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
Эдварду Билу не стали ампутировать левую ногу
Врачам удалось сохранить левую ногу Эдварду Билу
Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль) врачи сохранили левую ногу, которую он ранее сломал после падения с самоката.
Как сообщили в Telegram-канале блогера, Эдварду сохранили его левую ногу. «За это боролись долго и упорно!» – говорится в сообщении, пишут «Известия».
Отмечается, что инфекция ушла не полностью, просто осталась в меньших количествах. Блогеру предстоит долгое восстановление и лечение.
В сообщении подчеркивается, что подобные травмы затягиваются в течение полугода. Автор уточнил, что ногу Эдварда разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблему, которая могла привести к ампутации.
Ранее адвокат Била Хамзата Шаро сообщил, что врачи примут решение об ампутации ноги блогеру в течение суток.
Напомним, суд назначил блогеру 14 суток ареста за драку в центре Москвы, которую он начал в форме полицейского. При этом в мае Эдвард Бил сломал ногу при падении с самоката, после чего у него в месте перелома началось нагноение.