Техэксперт назвал убивающие смартфон ошибки

Техэксперт Казаков: Ошибки при зарядке смартфона медленно уничтожают устройство

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Казакова, одна из главных ошибок – постоянная зарядка смартфона до 100%, передает «Газета.Ru». Современные литий-ионные аккумуляторы рассчитаны на определенное количество циклов зарядки, полная зарядка каждый раз сокращает их ресурс, пояснил он. Эксперт рекомендует поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80% и проводить полную зарядку не чаще одного раза в месяц.

Еще одна распространенная ошибка – полная разрядка аккумулятора. Раньше это считалось необходимым для никелевых аккумуляторов, однако для современных литий-ионных батарей такая процедура вредна, рассказал Казаков. Регулярная глубокая разрядка может привести к снижению емкости аккумулятора.

Зарядка смартфона ночью также не рекомендуется. Постоянное поддержание максимального уровня заряда и невозможность отследить перегрев устройства негативно сказываются на его состоянии. Кроме того, эксперт не советует использовать смартфон во время зарядки, так как это приводит к перенапряжению аккумулятора.

Частая зарядка небольшими порциями также сокращает срок службы батареи. Оптимально заряжать смартфон, когда уровень заряда опустится ниже 20%, советует эксперт.

Использование чехла во время зарядки препятствует отводу тепла, что может привести к перегреву аккумулятора и других компонентов смартфона. Казаков рекомендует снимать чехол перед зарядкой.

Кроме того, необходимо избегать использования неподходящего зарядного устройства. «Если вы используете неподходящую зарядку и кабель, мощность энергии, передаваемой в аккумулятор, может быть слишком большой или слишком маленькой. Это может привести к перегреву устройства или очень медленной зарядке. Лучшее зарядное устройство для вашего телефона – то, которое вы получили вместе с ним при покупке», – пояснил Казаков.