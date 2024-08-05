Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?0 комментариев
Техэксперт назвал убивающие смартфон ошибки
Техэксперт Казаков: Ошибки при зарядке смартфона медленно уничтожают устройство
Неправильная зарядка смартфона может значительно сократить срок службы его аккумулятора, рассказал технический директор сервиса «Павербанки» крупного сотового оператора «Юрент» Илья Казаков.
По словам Казакова, одна из главных ошибок – постоянная зарядка смартфона до 100%, передает «Газета.Ru». Современные литий-ионные аккумуляторы рассчитаны на определенное количество циклов зарядки, полная зарядка каждый раз сокращает их ресурс, пояснил он. Эксперт рекомендует поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80% и проводить полную зарядку не чаще одного раза в месяц.
Еще одна распространенная ошибка – полная разрядка аккумулятора. Раньше это считалось необходимым для никелевых аккумуляторов, однако для современных литий-ионных батарей такая процедура вредна, рассказал Казаков. Регулярная глубокая разрядка может привести к снижению емкости аккумулятора.
Зарядка смартфона ночью также не рекомендуется. Постоянное поддержание максимального уровня заряда и невозможность отследить перегрев устройства негативно сказываются на его состоянии. Кроме того, эксперт не советует использовать смартфон во время зарядки, так как это приводит к перенапряжению аккумулятора.
Частая зарядка небольшими порциями также сокращает срок службы батареи. Оптимально заряжать смартфон, когда уровень заряда опустится ниже 20%, советует эксперт.
Использование чехла во время зарядки препятствует отводу тепла, что может привести к перегреву аккумулятора и других компонентов смартфона. Казаков рекомендует снимать чехол перед зарядкой.
Кроме того, необходимо избегать использования неподходящего зарядного устройства. «Если вы используете неподходящую зарядку и кабель, мощность энергии, передаваемой в аккумулятор, может быть слишком большой или слишком маленькой. Это может привести к перегреву устройства или очень медленной зарядке. Лучшее зарядное устройство для вашего телефона – то, которое вы получили вместе с ним при покупке», – пояснил Казаков.