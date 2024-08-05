Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?0 комментариев
Украина захотела привлечь иностранных пилотов и техников для F-16
Украинская сторона рассматривает возможность приглашения иностранных военных летчиков и технического персонала для управления и обслуживания истребителей F-16.
Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук, отвечая на вопрос о перспективах военно-политического сотрудничества Киева со странами Запада после получения Украиной первой партии F-16, передает ТАСС.
«Мы будем приглашать инструкторов, обслуживающие компании, которые смогут обслужить эти самолеты. И это могут быть люди, которые готовы подписать контракт и, будучи иностранцами, выполнять эти услуги на Украине», – сказала она.
Ранее американский политолог назвал устаревшими переданные Украине F-16.