Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.18 комментариев
Пелоси предложила добавить портрет Байдена на гору-мемориал Рашмор в США
Пелоси предложила добавить лицо Байдена к барельефам президентов США на горе Рашмор
США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырех бывших американских президентов за сильное руководство саммитом НАТО, заявила экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси телеканалу CBS News.
«Там (на горе Рашмор – прим. ВЗГЛЯД) есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена», – цитирует РИА «Новости» Пелоси.
Она отметила среди достижений «последовательного президента» Байдена «сильное» руководство саммитом НАТО.
Ранее в 2020 году СМИ выдвинули идею добавить лицо Дональда Трампа к барельефам президентов США на горе Рашмор.
Мемориал на горе Рашмор – высеченный в граните барельеф с портретами четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Он был создан к 150-летию основания США в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума. По словам скульптора, он выбрал Вашингтона, потому что тот привел страну к демократии, Джефферсона – за принятие Декларации независимости, Линкольна – за отмену рабства, Рузвельта – за то, что благодаря ему был построен Панамский канал.