Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В США заявили в возможности сделки по заложникам и прекращению огня в Газе
США все еще верят в возможность сделки по освобождению заложников и прекращению огня между Израилем и ХАМАС, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По словам Кирби, США считают, что стороны находятся достаточно близко от заключения данного соглашения, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой возможность возобновить войну в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС.
Кроме того, премьер-министр Израиля сообщил о готовности страны продолжать военные действия в одиночку, даже если США прекратят оказывать военную помощь.