Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
NYT: На Украине женщины и мужчины испытывают сложности в знакомствах
Украинцы начали испытывать значительные трудности в поиске партнера и создании семьи после начала конфликта на Украине, сообщили СМИ.
Как пишет The New York Times, многие украинцы отмечают, что романтические отношения помогают им справляться с психологическими травмами, вызванными войной. Однако сложившаяся ситуация создает серьезные препятствия для знакомств. Мужчины часто уходят на фронт или избегают публичных мест из-за угрозы мобилизации, что существенно сокращает количество потенциальных партнеров для женщин.
Украинский психотерапевт Маргарита Стельмашова отмечает, что остается небольшой процент мужчин, которые готовы к отношениям и хотят их. Кроме того, постоянный стресс, испытываемый военными, и неопределенность будущего отпугивают многих женщин от долгосрочных отношений.
В воскресенье председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что граждане при заключении брака в ЗАГСе должны будут предъявлять военный билет.