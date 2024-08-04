NYT: На Украине женщины и мужчины испытывают сложности в знакомствах

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times, многие украинцы отмечают, что романтические отношения помогают им справляться с психологическими травмами, вызванными войной. Однако сложившаяся ситуация создает серьезные препятствия для знакомств. Мужчины часто уходят на фронт или избегают публичных мест из-за угрозы мобилизации, что существенно сокращает количество потенциальных партнеров для женщин.

Украинский психотерапевт Маргарита Стельмашова отмечает, что остается небольшой процент мужчин, которые готовы к отношениям и хотят их. Кроме того, постоянный стресс, испытываемый военными, и неопределенность будущего отпугивают многих женщин от долгосрочных отношений.

В воскресенье председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что граждане при заключении брака в ЗАГСе должны будут предъявлять военный билет.