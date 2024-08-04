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ВСУ обстреляли Луганск 12 ракетами ATACMS и Storm Shadow
Пасечник: ВСУ применили 12 ракет ATACMS и Storm Shadow для обстрела Луганска
Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по Луганску, выпустив по городу, по предварительным данным, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow, заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Как указал Пасечник в своем Telegram-канале, украинские военные выпустили по Луганску 12 ракет западного производства, предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.
По его словам, четыре ракеты были перехвачены силами ПВО, вследствие падения обломков ракет загорелась сухая трава. Он подчеркнул, что удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские системы ПВО сбили над Луганском воздушные цели, выпущенные по городу ВСУ. Позже он добавил, что в результате обстрела Луганска в городе начались очаговые возгорания.