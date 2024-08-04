Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Россия и Турция провели консультации по Сирии
Спецпредставитель президента России по Сирии Лаврентьев встретился с замглавы МИД Турции Йылмазом
Состоялась встреча спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева и замглавы МИД Турции Нуха Йылмаза, сообщило турецкое министерство.
Как пояснило МИД Турции, состоялись «консультации по Сирии», передает РИА «Новости».
Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с сирийским коллегой Башаром Асадом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы помочь турецкой и сирийской сторонам в налаживании отношений.