Пашинян сообщил Путину о предпочении прямых переговоров с Баку

Tекст: Александра Юдина

«По нашему мнению, правильно в двустороннем формате продолжать, и я открыто сказал об этом и президенту России», – передает ТАСС его слова.

Также Пашинян добавил, что прямые переговоры с Баку дают позитивные результаты. В частности, были достигнуты договоренности в декабре прошлого года и в апреле этого года.

Пашинян заверил, что готов встретиться с Алиевым на границе для продолжения переговоров.

«Когда созреет момент для проведения встречи на высшем уровне, это можно организовать на армяно-азербайджанской границе», – заключил он.

Газета ВЗГЛЯД сделала пять выводов из визита Путина в Баку.

