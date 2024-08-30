Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.0 комментариев
В группировку в Брянской области поставили дополнительные средства борьбы с БПЛА
Минобороны: В группировку в Брянской области поставили дополнительные средства для борьбы с БПЛА
Российская группировка в Брянской области получила дополнительные средства противодействия БПЛА, питающие электростанции, а также дополнительное инженерное имущество, сообщили в Минобороны.
Как сообщили в Минобороны, решены все 11 вопросов, поступивших от оперативного штаба Брянской области, в группировку отправили дополнительные средства противодействия БПЛА, питающие электростанции, а также дополнительное инженерное имущество, передает ТАСС.
В Минобороны уточнили, что от оперативного штаба Курской области поступили 39 запросов, 24 из них решены, новых запросов не поступало. От оперативного штаба Белгородской области поступили 19 запросов, восемь реализованы, новые поступившие в работе.
Ранее оперштаб по приграничью решил больше половины поступивших запросов.