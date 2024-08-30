Гамбарян: Почти всем пациентам с болезнью вейперов требуется госпитализация

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, серьезное осложнение, связанное с употреблением электронных сигарет, требует незамедлительной медицинской помощи, передает РИА «Новости».

Гамбарян отметила, что около 95% больных требуют помещения в пульмонологическое отделение или отделение интенсивной терапии, а каждый третий пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

«EVALI – это острое и тяжелое поражение легких, которое может привести к летальному исходу», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, опасность представляют не только электронные сигареты с никотином, но и безникотиновые устройства. Потребление любых вейп-продуктов может привести к развитию серьезных заболеваний легких, сердца и сосудов.

Напомним, в 2021 году специалист по болезням грудной клетки, торакальный хирург Игорь Васильев сообщил, что у любителей электронных сигарет начали выявлять неизлечимую болезнь со смертельным исходом, которую назвали EVALI.

