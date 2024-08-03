Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.11 комментариев
Сбой произошел в работе Mail.ru
В работе Mail.ru вечером в субботу произошел сбой, сейчас сервис функционирует в обычном режиме, сообщают информационные агентства.
Как следует из данных сервиса «Сбой.рф», было зафиксировано более 600 жалоб, большинство – в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Пользователи указывали, что у них не открывается сайт и не загружается почта, передает RT.
Позднее в пресс-службе Mail.ru сообщили, что работа продолжается «в штатном режиме».
В июле произошел глобальный сбой техники на базе Windows, затронувший операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. В июне и в начале июля были зафиксированы нарушения в работе Telegram.