Сбой произошел в работе Mail.ru

Tекст: Антон Антонов

Как следует из данных сервиса «Сбой.рф», было зафиксировано более 600 жалоб, большинство – в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Пользователи указывали, что у них не открывается сайт и не загружается почта, передает RT.

Позднее в пресс-службе Mail.ru сообщили, что работа продолжается «в штатном режиме».

В июле произошел глобальный сбой техники на базе Windows, затронувший операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. В июне и в начале июля были зафиксированы нарушения в работе Telegram.